Совпадения или проклятие: тайные знаки саммита G20 в Аргентине

Странные события происходят вокруг 13-го саммита G20 в Аргентине. Что это – простые совпадения или на встречу "Двадцатки" наложено проклятие? А может, несчастливое число дает о себе знать?

За несколько дней до саммита эксперты предупреждали, что он станет самым конфликтным за всю историю существования этого формата, причем, во многом из-за неопределенной позиции Дональда Трампа. Ему и доклад собственных аналитиков о глобальном потеплении не понравился, и с Китаем он никак не разберется.

Торговые войны или мир с Си Цзиньпинем – Трамп не может сделать выбор, отсюда риск, что итоговой декларации саммита не будет. Впрочем, на двух последних мировых встречах с участием американского президента – саммитов G7 и АТЭС – такой документ отсутствовал из-за позиции Дональда Трампа. Так что тут нет ничего нового.

Но капризы лидера США начались еще в самолете по пути в Аргентину. Трамп внезапно отказался от встречи с Владимиром Путиным, чем не особо расстроил Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что благодаря этому у Путина появятся лишние два часа для важных переговоров.

Прилетев в Буэнос-Айрес, Трамп начал показывать свой характер. Встречаясь с президентом принимающей встречу страны, американский лидер бросил на пол приемник синхронного перевода. Выслушав приветственную речь Маурисио Макри, Трамп выразил недовольство ее переводом. "Я лучше понял на вашем языке, чем в моем переводе", – сказал Трамп и кинул на пол устройство синхронного перевода и наушники.





Но самые серьезные проблемы еще до официального старта саммита начались у Ангелы Меркель. Перед вылетом из Берлина сломался ее самолет. Сев на запасной борт, канцлер испытала несколько неприятных минут: через час после взлета сломался и он: вышла из строя вся электроника и связь. Пришлось делать вынужденную слепую посадку в Кельне, а так как лайнеров для Меркель больше не нашлось, ей пришлось лететь в Аргентину ближайшим регулярным рейсом в качестве обычного пассажира.

Эксперты не исключают, что немецкие правительственные самолеты вывели из строя хакеры, устроив масштабную кибератаку. Если это так, то Меркель была в одном шаге от гибели. И неизвестно, как в таком случае проходил бы саммит G20 без одного из ключевых политиков. Но все обошлось, и с опозданием на несколько часов немецкий канцлер все-таки прибыла в столицу Аргентины.





Ну а с президентом Франции Эммануэлем Макроном произошел казус, ставший поводом для многочисленных шуток в соцсетях. Главу Пятой республики забыли встретить в аэропорту официальные лица Аргентины. Покинув самолет, Макрон спустился по трапу и, не увидев высокопоставленных встречающих, под вспышки фотокамер пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете.

В любой другой ситуации в этом не было бы ничего необычного, но именно в эти дни по всей Франции проходят многотысячные акции протеста против высоких цен на бензин. Участники столкновений с полицией все как один одеты в желтые жилеты, ставшие символом протеста. Светоотражающий жилет - обязательный атрибут каждого французского автомобилиста.

#giletsjaunes Enfin les Macron's Vont voir les Gilets Jaunes sur les Terrain.....

Oui mais sur l aéroport de Buenos Aires en Argentine....

Et il y a de mauvaises langues qui disent "qu il ne se donne pas de mal pour les recevoir " pic.twitter.com/3VqITMBfow — J.BARAKIN (@BBKIN09) 30 ноября 2018 г.

Наконец, в первый день саммита в столице Аргентины произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,8 балла были зафиксированы в 16:27 мск на глубине 25 километров. О реакции лидеров "Двадцатки" на это событие пока не сообщается.



Так что происходит в Аргентине и почему нынешний саммит G20 ознаменовался серией странных происшествий и совпадений? Конспирологи утверждают, что витающее вокруг нынешней встречи мировых лидеров напряжение говорит о приближающемся крахе этого формата общения. Не исключено, что 13-я встреча глав государств G20 может стать последней.