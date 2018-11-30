Оскорбивший Путина Трамп психанул на важной встрече
Выслушав приветственную речь Маурисио Макри, Трамп выразил недовольство ее синхронным переводом. "Я лучше понял на вашем языке, чем в моем переводе", – сказал Трамп и бросил на пол устройство и наушники.
За несколько часов до этого американский президент, находясь в самолете по пути в Буэнос-Айрес, внезапно отказался от переговоров с Владимиром Путиным. В ответ на это представитель российского лидера Дмитрий Песков сказал, что благодаря этому у Путина появятся лишних два часа для других важных бесед.
Известно, что президент России проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и руководством Аргентины. Также запланированы переговоры и неформальные встречи, в том числе на ужине и торжественном приеме.
El día en que Trump "piropeó" a Macri: "Hace años que soy amigo de Mauricio: era un hombre joven, 'muy buen mozo'. Hice negocios con su padre (Franco Macri), muy buen amigo mío, sin saber que su hijo en un momento se convertiría en Presidente" pic.twitter.com/8FEuGGM5h6— TN - Todo Noticias (@todonoticias) 30 ноября 2018 г.
Нынешний 13-й саммит G20 называют самым конфликтным в истории. Эксперты предполагают, что встреча может закончиться провалом из-за жесткой и во многом неопределенной позиции президента США. Последние форумы такого масштаба с участием Дональда Трампа заканчивались ничем.
К примеру, после завершения июньского саммита G7 в Канаде президент США отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением, что стало первым подобным случаем в истории этого формата. Прошедший недавно саммит АТЭС в Папуа – Новой Гвинее тоже завершился без подписания финального коммюнике по причине разногласий между Китаем и США.
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