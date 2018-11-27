Володин обозначил цели провокации Порошенко в Черном море

Петр Порошенко ввел военное положение в стране с целью сохранить свою политическую власть. Такую оценку последним событиям на Украине дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня становится для всех совершенно очевидно, что вся эта провокация, устроенная президентом Украины Петром Порошенко, ставила перед собой целью сохранение личной власти", – сказал Володин. Он призвал обсудить ситуацию на Украине на международном уровне.

"Такой сосед как Украина не может сегодня не волновать другие государства – мы можем ожидать чего угодно", – продолжил спикер и посоветовал Западу открыть глаза на происходящее на Украине. Володин выразил надежду на то, что наши коллеги по европейскому сообществу сформируют свое мнение, несмотря на то, что они являются заложниками ранее принятых решений.

Не думаю, что кому‑то хочется жить на пороховой бочке с зажженным фитилем, когда руководство Украины постоянно пытается эту ситуацию привести в критическое состояние.

Володин также напомнил, что военное положение введено на территории десяти областей Украины, в которых меньше всего поддерживают нынешнего президента. А значит, Порошенко сможет зачистить своих оппонентов до выборов и дальше строить свою избирательную кампанию, понимая, что ему нет альтернативы.

Глава Думы высказал слова благодарности российским пограничникам, которые, по его оценке, действовали слаженно, решительно, мужественно и не допустили проникновения нарушителей в российские территориальные воды. "Пограничники действовали в соответствии международными правилами", – отметил Вячеслав Володин.

Председатель ГД: граждане Украины стали заложниками авантюры руководства своей страныhttps://t.co/EEYQrCjtXd — Государственная Дума (@dumagovru) 26 ноября 2018 г.

Напомним, что 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и опасно маневрировали у берегов Крыма несколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. Они признались, что совершили подготовленную провокацию. На борту кораблей, помимо моряков, находились два сотрудника Службы безопасности Украины.

В тот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок наполовину. Военное положение вводится на территории областей, граничащих с Россией. Также верховный главнокомандующий привел войска в состояние повышенной боеготовности и распорядился усилить охрану стратегических объектов.