Володин осудил притеснение священников на Украине
Председатель нижней палаты подчеркнул, что украинские власти грубо нарушают принцип свободы вероисповедания – один из основных конституционных принципов. "В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине", – сказал Володин.
По словам спикера Госдумы, иностранным парламентариям пора дать оценку действиям президента Украины Петра Порошенко и его окружения. Володин заявил о необходимости принять меры, чтобы остановить притеснение духовенства и прихожан.
Он отметил, что в Незалежной на священнослужителей оказывается давление, проводятся допросы и обыски. В связи со сложившейся ситуацией в Госдуме подготовят предложения по особому порядку получения российского гражданства украинцами, которые пострадали по религиозным мотивам.
Напомним, что в последние годы участились случаи захвата раскольниками приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Ситуация усугубилась на прошлой неделе, когда с согласия Константинопольского патриарха в соборе Святой Софии в Киеве прошел так называемый объединительный съезд, на котором было объявлено о создании Украинской автокефальной (независимой) поместной православной церкви.
Раскольнический съезд проходил при поддержке президента Незалежной Петра Порошенко. Как писали "Дни.ру", Вячеслав Володин усомнился в легитимности принятых там решений. Спикер подчеркнул, что лидер Украины своими действиями усугубил раздор в обществе. Главная цель Порошенко – сохранить власть любой ценой, уверен председатель нижней палаты.
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