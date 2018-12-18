Володин осудил притеснение священников на Украине

Госдума направит обращение в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в связи с притеснением священнослужителей на Украине. Как сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин, законодатели могут рассмотреть особый порядок получения российского гражданства для пострадавших за веру.



Председатель нижней палаты подчеркнул, что украинские власти грубо нарушают принцип свободы вероисповедания – один из основных конституционных принципов. "В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине", – сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, иностранным парламентариям пора дать оценку действиям президента Украины Петра Порошенко и его окружения. Володин заявил о необходимости принять меры, чтобы остановить притеснение духовенства и прихожан.

Он отметил, что в Незалежной на священнослужителей оказывается давление, проводятся допросы и обыски. В связи со сложившейся ситуацией в Госдуме подготовят предложения по особому порядку получения российского гражданства украинцами, которые пострадали по религиозным мотивам.





Напомним, что в последние годы участились случаи захвата раскольниками приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Ситуация усугубилась на прошлой неделе, когда с согласия Константинопольского патриарха в соборе Святой Софии в Киеве прошел так называемый объединительный съезд, на котором было объявлено о создании Украинской автокефальной (независимой) поместной православной церкви.

Раскольнический съезд проходил при поддержке президента Незалежной Петра Порошенко. Как писали "Дни.ру", Вячеслав Володин усомнился в легитимности принятых там решений. Спикер подчеркнул, что лидер Украины своими действиями усугубил раздор в обществе. Главная цель Порошенко – сохранить власть любой ценой, уверен председатель нижней палаты.