Секс, свадьба с Путиным и шпионы: главные политические скандалы 2018 года

Уходящий год был урожайным на политические и связанные с ними скандалы. Как обычно, главными героями "светской хроники" оказались президент США Дональд Трамп, украинский лидер Петр Порошенко, главы европейских государств и другие сильные мира сего. "Дни.ру" вспомнили о главных скандалах 2018 года, в которые оказались втянуты политики.



Любвеобильный миллиардер

Вокруг 45-го президента США скандалы возникают постоянно. То пресловутый "сговор с Россией", то сомнительные заявления в Twitter, то неуплата налогов. В начале 2018 года вскрылись некоторое любопытные факты из личной жизни американского лидера.

В январе в прессе появилась информация, что Трамп накануне президентских выборов заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, за молчание об их связи, которая якобы имела место в 2006 году. Соль ситуации в том, что миллиардер в то время был женат на своей нынешней супруге Меланье.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что юрист Трампа Майкл Коэн купил молчание женщины за 130 тысяч долларов. Адвокат опроверг распространенные в СМИ сведения, назвав их клеветой.





В следующем месяце вокруг главы Белого дома разразился новый секс-скандал. На этот раз о связях с Трампом рассказала модель Карен Макдугал. В прессе сообщалось, что знакомство состоялось в 2006 году, затем начались встречи. Соратник миллиардера Дэвид Пекер якобы заплатил ей 150 тысяч долларов за молчание во время президентской кампании. Представители 45-го президента США отрицали и эту информацию.

Впрочем, от ответственности уйти все равно не удалось. Недавно суд приговорил Майкла Коэна к трем годам заключения за нарушение избирательного законодательства и ложь конгрессу. Адвоката признали виновным в том, что он покрывал похождения своего босса.

"Агент влияния"

В июле прямо в день саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в США была задержана гражданка России Мария Бутина – глава общественной организации "Право на оружие". Американский минюст обвинил ее в продвижении российских политических интересов. В общей сложности ей грозит до 15 лет лишения свободы.





Бутина якобы действовала сообща с неким влиятельным российским чиновником. В материалах обвинения сказано, что ранее он работал в законодательной власти, а затем получил должность в Центробанке. Кроме того, заявляют в ФБР, арестованная могла вступать в интимную связь с высокопоставленными американскими лицами для достижения своих целей.

В середине декабря в суде столичного округа Колумбия Бутина признала вину по пункту обвинения о сговоре с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Также россиянка подписала документы о сделке с прокуратурой. Следующее слушание назначено на 12 февраля.

Почетный гость

Скандальной оказалась и свадьба главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Почетным гостем на церемонии бракосочетания был Владимир Путин. Глава государства произнес тост и станцевал с невестой. Подарком для молодоженов стало выступление Кубанского казачьего хора.





Западная пресса закатила истерику из-за посещения Путиным свадьбы и начала искать скрытые смыслы. Так, во французском издании Le Monde заявили, что танец президента России с главой австрийского МИДа говорит о желании Путина "станцевать с Европой". Визит главы российского государства западные комментаторы назвали "геополитическим шагом", подрывающим европейское единство.

Другие увидели в действиях Кнайсль какой-то "акт подчинения, падение на колени". На дипломата обрушились с критикой из-за того, что на меры безопасности в связи с приездом Владимира Путина власти Австрии потратили солидную сумму. Некоторые из местных политиков потребовали отставки главы внешнеполитического ведомства.

Заклятый союзник

Уходящий год для президента Белоруссии Александра Лукашенко выдался непростым. Москва начала требовать от него не только красивых слов, но и реальных шагов в направлении интеграции двух стран. Батьку это очень задело, поэтому на протяжении чуть не всего года он отмечался весьма резкими высказываниями в адрес России.





Летом после нескольких напряженных встреч с Путиным Лукашенко пожаловался, что Москва считает Минск "вассалом" и не хочет исполнять свои обязательства. В декабре белорусский лидер позволил себе откровенно хамское поведение на заседании Евразийского экономического совета. Он перебивал Владимира Путина и на повышенных тонам высказывал российскому лидеру свои претензии. Позже скандалист Лукашенко был вынужден извиниться.

Скажи мне, кто твой друг

Под конец года президент Украины Петр Порошенко вляпался в грязный скандал с оказанием интим-услуг. Советник лидера Незалежной Юрий Бирюков вместе с женой организовал контору под вывеской турфирмы, которая занималась переправкой молодых и симпатичных девушек в Европу.

В марте 2014 года после госпереворота Бирюков создал фонд "Крылья Феникса", занимавшейся сбором средств для военнослужащих украинской армии. Правда, все пожертвования советник украинского лидера собирал на свою личную банковскую карту.





Скандал с интим-услугами ударил по и без того невысокому рейтингу Порошенко. За несколько месяцев до президентских выборов уровень его одобрения не превышает 12%. С такой слабой поддержкой лидеру Незалежной остается надеяться лишь на фальсификации и подтасовки.

Павший кумир

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в 2018 году превратилась из народного героя во всеобщего изгоя. В марте ее обвинили в подготовке теракта с целью захвата власти. Разразился жуткий скандал, который больно ударил по и без того неоднозначной репутации одиозного парламентария. Савченко вновь оказалась за решеткой.







Сейчас она по-прежнему находится в следственном изоляторе. В общей сложности ей грозит до десяти лет лишения свободы. Тем не менее сдаваться Савченко не собирается. Одиозный парламентарий заявила, что намерена бороться за президентский пост. Лишение свободы ее не смущает: по словам Савченко, она готова вести предвыборную агитацию из автозака.

Ссора "хромых уток"

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании стали участницами дипломатического скандала. В ходе сентябрьского саммита в австрийском Зальцбурге в сентябре Ангела Меркель продемонстрировала Терезе Мэй свое неуважение, отказавшись пожать главе кабмина Ее Величества руку.

При этом Меркель тепло поприветствовала других лидеров. политиков. Западные журналисты предположили, что таким образом что канцлер ФРГ решила отомстить Мэй за брекзит.