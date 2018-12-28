Секс, свадьба с Путиным и шпионы: главные политические скандалы 2018 года

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Пятница 28 декабря
Лента новостей
06:01
Россиян призывают бойкотировать Лолиту из-за слов о Крыме
03:55
Модель с гигантским бюстом покоряет мир
00:15
Голому Петросяну предложили выдать пару октав на публике
23:37
К чему снится шампанское
23:00
Алена Кравец поздравила "Дни.ру" с Новым годом
21:55
Певица Бьянка разводится с мужем
21:33
"Вы тупые?" – русофоб Ковтун стал врагом народа на Украине
21:27
Забавляющийся с девушкой Блюменкранц из шоу "Дом-2" получил промеж ног
21:08
Российский космонавт остался без подарков на Новый год
20:57
В Уфе возле дома обнаружили мертвую девочку
20:51
Под Волгоградом пьяный отчим убил семилетнего ребенка
20:49
Народ обомлел от шикарной мамы Виктории Лопыревой
20:25
Пропавшая со сцены МакSим заговорила о комплексах
20:23
В Удмуртии иномарка врезалась в дерево
20:18
В Казани водитель без прав сбил пенсионерку
20:11
В Екатеринбурге на улице нашли тело 15-летнего подростка
20:06
Есть пострадавшие: в Вене напали на церковь
19:54
Выпивающий с девушками Рыбин провел ночь в подъезде
19:46
Пьяный тюменец ограбил аптеку из-за отсутствия рецепта
19:41
Под Омском водитель сбил лошадь и попал в больницу
19:36
В Нижнем Новгороде из психбольницы сбежал маньяк
19:13
Знаменитая актриса экстренно госпитализирована
19:01
В массовой аварии под Ростовом погиб дорожный рабочий
18:53
Жесткая драка в супермаркете на Украине попала на видео
18:35
"Мне обидно": Садальский ответил на слова Лолиты об украинском Крыме
18:23
В Башкирии от удара током погиб рабочий
18:13
Есть жертвы: В Исландии с моста упала машина с туристами
18:02
Госдума поможет волонтерам
17:57
Шепелев сделал неожиданное признание о провале в кино
17:56
В Удмуртии пьяная семья избила полицейских
17:49
В Карелии полицейский вынес из огня мужчину и двух детей
17:44
Под Москвой пропал пенсионер с двумя сберкнижками
17:41
"Репетиция развода": визжащая пышка из шоу "Дом-2" извела мужа
17:34
Над Черным морем перехватили разведчик США
17:17
Туктамышева заразила фигуристку Самодурову
17:05
Злобная Степаненко побила молодую актрису на глазах у коллег
16:49
Появились доказательства: ополченца из России сознательно убили в украинской тюрьме
16:18
Rixos Saadiyat Island: незабываемое кулинарное путешествие в Абу-Даби
16:14
Раскрыт рецепт идеального Оливье
16:07
Молчавшая четверть века Проклова обнародовала главное пророчество Ванги
15:58
Убегала с ребенком в ночи: новые подробности избиения жены Башарова
15:55
Лолита оправдалась за слова об украинском Крыме
15:40
Новогодний фитнес
15:27
Раздевшаяся Глюк'oZа привела в бешенство россиян
15:25
Авария четырех грузовиков парализовала дорогу в Башкирии
15:16
Под Петербургом поезд протаранил маршрутку с пассажирами
15:15
Бывшая жена Башарова выступила с заявлением после известия об избиении
14:54
В старинной московской аптеке угощают вином
14:49
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
14:42
Полуторагодовалая дочь Пелагеи попросила маму больше никогда не петь
14:33
Отвергнувшая отца Маркл навлекла на себя гнев
14:31
Forbes назвал самого переоцененного актера Голливуда
14:28
Рядом не муж: Собчак сняли на семейном ужине с другим мужчиной
14:24
Жительница Петербурга прятала наркотики в сапогах малолетней дочери
14:09
Успенская поздравила тяжелобольную дочь с 30-летием
14:02
"Непростое время": Навка откровенно рассказала о разводе
13:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 декабря 2018 года
13:46
Кому выгодна внезапная смерть Пугачевой
13:31
Гастрономические выходные в Грузии
13:31
"Неизвестно, что будет завтра": Лепс рассказал о серьезной болезни
13:28
"Срочно к психиатру": Макаревич ответил на слова Лолиты про Крым
13:18
Темникова встретила Новый год в туалете
12:51
Самые неприличные фото сестры Кейт Миддлтон
12:41
Рождественская речь Елизаветы II повергла в шок британцев
12:34
Пассажир зарезал таксиста в Москве
12:31
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин поздравили "Дни.ру" с Новым годом
12:24
Оставленная мужем Меган Маркл плюнула в публику
12:12
Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста
12:01
"Это как наркотик": людей убивает погоня за удовольствиями
11:55
Украинцы заплевали роскошную Захарову
11:41
Рост тарифов ЖКХ превзойдет ожидания россиян
11:36
"На кон поставлено многое": жена сразилась с Андреем Малаховым
11:08
Облитая кислотой ведущая показала новое лицо
10:46
Актер Марат Башаров сломал нос жене
10:35
Взбешенный Кержаков придушил Тюльпанову подушкой
10:29
"Уральские пельмени" распались ради новогодних гонораров
09:45
"У него больше нет в жизни ничего": Пригожин раскрыл Киркорова
09:45
Известная певица показала "голые" фото
09:44
Водители "Красного и Белого" ночевали на морозе из-за обысков в компании
09:26
Таинственный любовник в шлепанцах встретил Волочкову на морозе
09:04
Баскова с Бузовой хотят засудить за подлую махинацию на миллиарды
08:55
Жесткая реакция Канделаки на провал красавицы-дочери
08:29
Россиян предупредили о массовых сокращениях после новогодних праздников
08:27
"Крым – Украина": Лолита взбесила неожиданным заявлением
06:09
Андреева получила жесткий ответ после откровенного заявления
23:49
К чему снится салат "Оливье"
22:49
Известная модель: убивает ли наращивание натуральные ресницы
21:56
Принц Чарльз пристрастился к русским церковным песнопениям
21:46
"Бесит": Медведева пропесочила неряшливых мужчин
21:42
ВОЗ предсказала смерть 13,5 млн человек от рака
21:24
Школьник в Ижевске украл у подруги матери 300 тыс. рублей
21:16
Ученые выявили у алкоголя свойство продлевать жизнь
21:07
ФСБ проводит обыски в сети "Красное&Белое" по всей стране
21:00
В России будут помечать продукты с ГМО
20:48
В Башкирии задержали банду вымогателей, собиравших дань с таксистов
20:47
Поклонская рассказала о ревности мужа
20:43
"Сдохнет тут же!": развопившийся Боярский прилюдно разнес жену
20:38
В Волгограде налогового инспектора отправили в колонию за взятки
20:31
"Она долго колебалась": Жасмин рассекретила тайные переговоры Пугачевой
20:20
Чиновница "государство не просило вас рожать" подала в отставку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Крым – Украина": Лолита взбесила неожиданным заявлением
Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ
"Сдохнет тут же!": развопившийся Боярский прилюдно разнес жену
Убегала с ребенком в ночи: новые подробности избиения жены Башарова
Актер Марат Башаров сломал нос жене
Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста
Политика

Секс, свадьба с Путиным и шпионы: главные политические скандалы 2018 года

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: Дни.ру
Уходящий год был урожайным на политические и связанные с ними скандалы. Как обычно, главными героями "светской хроники" оказались президент США Дональд Трамп, украинский лидер Петр Порошенко, главы европейских государств и другие сильные мира сего. "Дни.ру" вспомнили о главных скандалах 2018 года, в которые оказались втянуты политики. 
прочитано 492 раза

Любвеобильный миллиардер 

ПО ТЕМЕ

Порнозвезда в шоке от секса с Трампом

Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал

Взбешенный Лукашенко публично набросился на Путина

 Новый год 2019

Сюжеты Новый год 2019

Вокруг 45-го президента США скандалы возникают постоянно. То пресловутый "сговор с Россией", то сомнительные заявления в Twitter, то неуплата налогов. В начале 2018 года вскрылись некоторое любопытные факты из личной жизни американского лидера.  

В январе в прессе появилась информация, что Трамп накануне президентских выборов заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, за молчание об их связи, которая якобы имела место в 2006 году. Соль ситуации в том, что миллиардер в то время был женат на своей нынешней супруге Меланье. 

Газета The Wall Street Journal сообщала, что юрист Трампа Майкл Коэн купил молчание женщины за 130 тысяч долларов. Адвокат опроверг распространенные в СМИ сведения, назвав их клеветой.  

Сторми Дэниелс. Фото: www.globallookpress.com

В следующем месяце вокруг главы Белого дома разразился новый секс-скандал. На этот раз о связях с Трампом рассказала модель Карен Макдугал. В прессе сообщалось, что знакомство состоялось в 2006 году, затем начались встречи. Соратник миллиардера Дэвид Пекер якобы заплатил ей 150 тысяч долларов за молчание во время президентской кампании. Представители 45-го президента США отрицали и эту информацию. 

Впрочем, от ответственности уйти все равно не удалось. Недавно суд приговорил Майкла Коэна к трем годам заключения за нарушение избирательного законодательства и ложь конгрессу. Адвоката признали виновным в том, что он покрывал похождения своего босса.  

"Агент влияния" 

В июле прямо в день саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в США была задержана гражданка России Мария Бутина – глава общественной организации "Право на оружие". Американский минюст обвинил ее в продвижении российских политических интересов. В общей сложности ей грозит до 15 лет лишения свободы. 

Мария Бутина. Фото: www.globallookpress.com

Бутина якобы действовала сообща с неким влиятельным российским чиновником. В материалах обвинения сказано, что ранее он работал в законодательной власти, а затем получил должность в Центробанке. Кроме того, заявляют в ФБР, арестованная могла вступать в интимную связь с высокопоставленными американскими лицами для достижения своих целей.  

В середине декабря в суде столичного округа Колумбия Бутина признала вину по пункту обвинения о сговоре с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Также россиянка подписала документы о сделке с прокуратурой. Следующее слушание назначено на 12 февраля.  

Почетный гость 

Скандальной оказалась и свадьба главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Почетным гостем на церемонии бракосочетания был Владимир Путин. Глава государства произнес тост и станцевал с невестой. Подарком для молодоженов стало выступление Кубанского казачьего хора.  

Владимир Путин на свадьбе Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Фото: kremlin.ru

Западная пресса закатила истерику из-за посещения Путиным свадьбы и начала искать скрытые смыслы. Так, во французском издании Le Monde заявили, что танец президента России с главой австрийского МИДа говорит о желании Путина "станцевать с Европой". Визит главы российского государства западные комментаторы назвали "геополитическим шагом", подрывающим европейское единство. 

Другие увидели в действиях Кнайсль какой-то "акт подчинения, падение на колени". На дипломата обрушились с критикой из-за того, что на меры безопасности в связи с приездом Владимира Путина власти Австрии потратили солидную сумму. Некоторые из местных политиков потребовали отставки главы внешнеполитического ведомства.  

Заклятый союзник 

Уходящий год для президента Белоруссии Александра Лукашенко выдался непростым. Москва начала требовать от него не только красивых слов, но и реальных шагов в направлении интеграции двух стран. Батьку это очень задело, поэтому на протяжении чуть не всего года он отмечался весьма резкими высказываниями в адрес России.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Летом после нескольких напряженных встреч с Путиным Лукашенко пожаловался, что Москва считает Минск "вассалом" и не хочет исполнять свои обязательства. В декабре белорусский лидер позволил себе откровенно хамское поведение на заседании Евразийского экономического совета. Он перебивал Владимира Путина и на повышенных тонам высказывал российскому лидеру свои претензии. Позже скандалист Лукашенко был вынужден извиниться. 

Скажи мне, кто твой друг 

Под конец года президент Украины Петр Порошенко вляпался в грязный скандал с оказанием интим-услуг. Советник лидера Незалежной Юрий Бирюков вместе с женой организовал контору под вывеской турфирмы, которая занималась переправкой молодых и симпатичных девушек в Европу.  

В марте 2014 года после госпереворота Бирюков создал фонд "Крылья Феникса", занимавшейся сбором средств для военнослужащих украинской армии. Правда, все пожертвования советник украинского лидера собирал на свою личную банковскую карту.  


Скандал с интим-услугами ударил по и без того невысокому рейтингу Порошенко. За несколько месяцев до президентских выборов уровень его одобрения не превышает 12%. С такой слабой поддержкой лидеру Незалежной остается надеяться лишь на фальсификации и подтасовки.  

Павший кумир 

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в 2018 году превратилась из народного героя во всеобщего изгоя. В марте ее обвинили в подготовке теракта с целью захвата власти. Разразился жуткий скандал, который больно ударил по и без того неоднозначной репутации одиозного парламентария. Савченко вновь оказалась за решеткой.

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com

Сейчас она по-прежнему находится в следственном изоляторе. В общей сложности ей грозит до десяти лет лишения свободы. Тем не менее сдаваться Савченко не собирается. Одиозный парламентарий заявила, что намерена бороться за президентский пост. Лишение свободы ее не смущает: по словам Савченко, она готова вести предвыборную агитацию из автозака.  

Ссора "хромых уток" 


Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании стали участницами дипломатического скандала. В ходе сентябрьского саммита в австрийском Зальцбурге в сентябре Ангела Меркель продемонстрировала Терезе Мэй свое неуважение, отказавшись пожать главе кабмина Ее Величества руку.  

При этом Меркель тепло поприветствовала других лидеров. политиков. Западные журналисты предположили, что таким образом что канцлер ФРГ решила отомстить Мэй за брекзит.

Автор: Иван Поляков28 декабря 2018, 05:03

комментарии

Политика

Пора поработать как следует: Путин дал строгий наказ
Порошенко взялся за бутылку после взбучки от Путина
Украина готовит захват Крымского моста
Униженный Порошенко задумал новую провокацию

Шоу-бизнес

Алена Кравец поздравила "Дни.ру" с Новым годом
Голому Петросяну предложили выдать пару октав на публике
Рита Дакота пострадала в ДТП
Певица Бьянка разводится с мужем

Проишествия

Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"У него больше нет в жизни ничего": Пригожин раскрыл Киркорова

Продюсер откровенно высказался о поп-короле
Шоу-бизнес

Убегала с ребенком в ночи: новые подробности избиения жены Башарова

Актер напал на супругу в лифте
Шоу-бизнес

Кому выгодна внезапная смерть Пугачевой

Риски были велики

Шоу-бизнес

Народ обомлел от шикарной мамы Виктории Лопыревой

Телеведущая и ее родительница выглядят ровесницами

Гороскоп

Прогноз личной жизни на январь
Гороскоп: Что дарить на год Свиньи
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
Брак Аршавина под угрозой

Фоторепортажи

Самые неприличные фото сестры Кейт Миддлтон
Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова
Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество
Главной красавицей Москвы стала жительница Петербурга

Спорт

Туктамышева заразила фигуристку Самодурову
"Бесит": Медведева пропесочила неряшливых мужчин
Жена жестко подставила Глушакова перед ФСБ
Медведева призналась в гнусном предательстве

Регионы

Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста
Побег жестокого убийцы из психбольницы попал на видео
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru