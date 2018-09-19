Порнозвезда в шоке от секса с Трампом

Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, рассекретила подробности интимных отношений с президентом США. Детали она подробно описала в своей книге "Полное разоблачение".

Женщина заверила, что вступала в связь с Трампом с большим нежеланием. Ей приходилось преодолевать отвращение к самой себе, чтобы пойти на секс с ним.

Порноактриса рассказала, что у американского лидера "чудовищно маленький" пенис и по форме напоминает поганку. "Это был наименее впечатляющий секс из всех, которые у меня были, но, разумеется, он так не думает", – цитирует Стефани издание The Guardian.

Актриса из фильмов для взрослых упомянула и стрижку Дональда Трампа. Клиффорд подчеркнула: он понимает, что его волосы нелепые, но считает, что прическа — отличительная особенность.

Адвокат порнозвезды заявила, что, несмотря на подробное описание секса с Трампом, главное в книге ее клиентки – роль современной женщины, не побоявшейся говорить правду власти. К слову, Клиффорд уже называла секс с президентом США скучным, "как по учебнику".

Клиффорд и Трамп имели сексуальные контакты в 2006-2007 годах. Женщина заявила, что ей заплатили за молчание о сексе с Трампом незадолго до выборов президента США в 2016 году.

По словам актрисы, она взяла 130 тысяч долларов от личного адвоката политика Майкла Коэна, потому что была обеспокоена безопасностью своей семьи. В Белом доме эти данные назвали ложью.