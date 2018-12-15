Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал

Какая страна, такая и элита. Это выражение в полной мере применимо к современной Украине – нищей, погрязшей в коррупции стране, где одна часть населения радуется и рукоплещет тому, как унижают и убивают другую. В центре скандалов регулярно оказывается президент Петр Порошенко: алкоголизм, нелепые пиар-кампании, обвинения в финансовых махинациях... На сей раз дело дошло до "клубнички".



Соратников Петр Алексеевич подбирает под стать себе. Один из них, общественный деятель Юрий Бирюков, оказался связан с предоставлением интимных услуг.

Свет на сомнительные деяния советника Порошенко пролил известный журналист Владимир Бойко. По его словам, в отношении Бирюкова еще до Евромайдана было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, соратник украинского лидера вместе с женой организовал фирму с говорящим названием "Куда угодно". Контора существовала под вывеской туроператора, а в реальности занималась переправкой молодых и симпатичных девушек в Евросоюз, где они попадали в бордели.



Правоохранители проводили обыск в доме четы Бирюковых и в помещении "турфирмы". Фигурантам дела грозил срок от семи до девяти лет лишения свободы. "Бирюкову удалось откупиться, вину на себя взял один из его сотрудников, который заключил сделку с прокурором и был освобожден от наказания", - написал Бойко на своей странице в Facebook.





В марте 2014 года после государственного переворота Бирюков создал фонд "Крылья Феникса". Контора занималась сбором средств для военнослужащих украинской армии. Правда, все пожертвования соратник Порошенко собирал на свою личную банковскую карту. Таланты Бирюкова не остались незамеченными, и в августе того же года президент Порошенко назначил его своим советником.

Говорят, скандал с организацией по предоставлению интимных услуг привел в ярость Порошенко. Рейтинг украинского лидера за несколько месяцев до выборов болтается на уровне 10-12%. При нынешнем раскладе второй срок в кресле главы государства ему точно не светит.





Скандал вокруг Бирюкова, в который лидер Незалежной оказался невольно замешан, может нанести серьезный удар по его и без того невпечатляющему рейтингу. В любом случае, противники Порошенко получили еще один козырь в информационной войне против президента.

Впрочем, потенциальные соперники Порошенко высокой моралью также не отличаются. Например, лидер Радикальной партии, одиозный депутат Олег Ляшко в 2014 году угодил в педофильский скандал. Депутата подозревали в намерении вывезти из Крыма в Турцию двух воспитанников одного из ялтинских интернатов двумя годами ранее.





Еще раньше имя Ляшко фигурировало в резонансном гей-скандале. В 2010 году в Сети появилось видео его допроса, где политик, на тот момент являвшийся соратником Юлии Тимошенко, признался в интимных связях с неким Борей в начале 90-х. На записи Ляшко в подробностях рассказал о гомосексуальном контакте. Совпадение или нет, но в том же 2010-м Верховная рада вынудила "оранжевую принцессу" уйти в отставку с поста премьер-министра.

А пока украинская элита "развлекается" как может, уровень жизни в стране продолжает падать, а население разбегается по другим странам в поисках лучшей доли. И судя по поведению власть имущих, за удручающее положение некогда богатейшей республики СССР им ни капли не стыдно.

