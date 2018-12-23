Россия и Вьетнам укрепляют дружеские связи

В Ханой прибыла российская парламентская делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты возложили венки к памятнику Павшим героям и посетили мемориальный комплекс Хо Ши Мина. Впереди – встречи с руководством страны и переговоры об укреплении межпарламентского сотрудничества.

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