Россия и Вьетнам укрепляют дружеские связи
Наблюдатели придают большое значение нынешнему визиту Вячеслава Володина во Вьетнам. На фоне политики развития международных межпарламентских контактов эта поездка станет важной составляющей в деле становления парламентской дипломатии. Она активно развивается благодаря инициативам главы Думы VII созыва.
По традиции визит начался с посещения знаковых мест в столице Ханоя. Вячеслав Володин возложил венок к памятнику Павшим героям. Он находится в северной части вьетнамской столицы. Мемориал был открыт 7 мая 1994 года, в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу.
Затем российская делегация направилась в мемориальный комплекс Хо Ши Мина. Здесь находятся музей, парк и мемориальные домики первого президента страны. Музей – подарок советского правительства вьетнамскому народу. Мавзолей Хо Ши Мина тоже спроектирован и построен при содействии советских специалистов.
На завтра, 24 декабря у Вячеслава Володина запланированы двусторонние встречи: предстоят переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком и с главой Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган. Основными темами обсуждения станут вопросы двустороннего взаимодействия России и Вьетнама, в том числе, сотрудничества между парламентами двух стран.
Напомним, что во время визита президента Вьетнама в Россию в сентябре 2018 года Вячеслав Володин предложил создать двустороннюю межпарламентскую комиссию высокого уровня. Спикер Госдумы выразил тогда уверенность, что это придаст дополнительный импульс отношениям Москвы и Ханоя.
Делегация Государственной Думы также посетила мемориальный комплекс Хо Ши Мина и возложил венок к его мавзолею. Хо Ши Мин с 1955 по 1969 год был президентом Вьетнама, он является также основателем Компартии страны pic.twitter.com/c8xd1a48Lf— Государственная Дума (@dumagovru) 23 декабря 2018 г.
Позже, в октябре Москву посетила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Она поддержала идею создания комиссии и предложила более конкретно обсудить этот вопрос во время визита Вячеслава Володина во Вьетнам.
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