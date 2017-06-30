Договоренности с Вьетнамом закрепят законодательно

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. В ходе общения председатель нижней палаты сообщил, что договоренности, достигнутые на встрече руководителей России и Вьетнама, будут реализованы через законодательные решения парламентариев. Володин напомнил, что Москва и Ханой имеют многолетнюю историю отношений.

По словам спикера Госдумы, крайне важно, чтобы отношения между Россией и Вьетнамом подкреплялись, в том числе межпарламентскими контактами. "Мы дорожим нашими хорошими отношениями с вьетнамскими коллегами, наши отношения развиваются, – подчеркнул Володин на встрече с Чан Дай Куангом. – И, конечно, те договоренности, которые сейчас достигнуты на высоком уровне главами наших государств, будут через законодательные решения реализованы в парламенте".



Спикер нижней палаты парламента выразил надежду, что визит президента Вьетнама в Россию послужит основой для дальнейшего развития отношений двух стран, "которые сегодня носят очень продуктивный характер". Вячеслав Володин выразил уверенность, что российские и вьетнамские парламентарии смогут перевести многие вопросы "в практическую форму реализации".

"Мы в рамках групп дружбы и межпарламентской коммуникации часто встречаемся, но впервые вновь избранный президент посещает Госдуму, мы благодарны вам за это", – заявил он. Чан Дай Куанг в свою очередь рассказал, что во Вьетнаме с большой заинтересованностью следят за развитием России: "Мы высоко оцениваем те результаты, которые вы достигли за прошедшее время в процессе стабилизации социально-экономической ситуации в стране".



По словам вьетнамского лидера, в стране понимают, что Россия постепенно повышает свою роль, свою позицию на международной арене. "Чтобы достичь таких успехов, в этом есть большой вклад Госдумы как высшего законодательного органа России, – подчеркнул он. – Мы рады за вас и поздравляем с этими успехами".



Чан Дай Куанг также передал Вячеславу Володину приглашение посетить Вьетнам. "Председатель Национального собрания Вьетнама попросила меня передать вам теплый привет, пожелания всего доброго, и приглашает вас посетить Вьетнам с официальным визитом", – сказал он.

Напомним, Чан Дай Куанг совершает официальный визит в Россию с 28 июня по 1 июля. Накануне, 29 июля, прошли его переговоры с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых был подписан ряд двусторонних документов.