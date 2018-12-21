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Все время откуда-то выходят: Кремль ответил безграмотному Трампу

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В Кремле скептически отнеслись к заявлению Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что американцы постоянно откуда-то выходят, а потом в этих странах активизируются террористы.
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"Мы знаем, что американцы все время откуда-то выходят, все время президенты США принимают такие решения. Из Афганистана США выходят уже много-много лет, а в результате там усиливается "Талибан" (организация запрещена в России. – Прим. ред.) и увеличиваются площади посевов мака", – сказал представитель Кремля.

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Дмитрий Песков напомнил о том, что в регионах Сирии, находящихся под контролем США, разразилась гуманитарная катастрофа. Там активизировались террористические группировки, а местные жители не могут покинуть опасные районы или хотя бы получить квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, что накануне Дональд Трамп написал с грамматическими ошибками очередной твит, в котором с гордостью заявил о победе США над "ИГИЛ" (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии. Песков назвал очень любопытным и курьезным твит Трампа, в котором также говорилось о том, что Россия и Сирия будут сожалеть о выводе американских войск. В Москве пока не понимают, как, когда и куда уходят американцы.

На большой пресс-конференции Владимир Путин назвал правильным решение главы США. Он напомнил, что американские солдаты находятся на территории арабской республики незаконно.

Что касается победы над "ИГИЛ", то еще год назад российский лидер заявил о полном уничтожении этой группировки в Сирии. Путин сообщил, что террористы разгромлены на обоих берегах Евфрата. Позже начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что государство полностью освобождено от боевиков "ИГИЛ".

Автор: Александр Комаров21 декабря 2018, 13:41
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