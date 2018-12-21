Все время откуда-то выходят: Кремль ответил безграмотному Трампу

В Кремле скептически отнеслись к заявлению Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что американцы постоянно откуда-то выходят, а потом в этих странах активизируются террористы.

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