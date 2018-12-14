"Встречи не будет": Трамп выдвинул ультиматум Путину

Вашингтон требует от Москвы освободить украинские корабли и их экипажи. Только при выполнении этого условия, поставленного Трампом, возможна встреча президентов России и США.

Ультиматум российской стороне выдвинул советник президента США по национальной безопасности. По словам Джона Болтона, новая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится лишь после того, как Москва прекратит удерживать корабли и экипажи ВМС Украины, задержанные после инцидента в Керченском проливе. "Мы попросту не можем проводить намеченный контакт, пока Россия удерживает корабли и экипажи ВМС Украины", – приводит слова помощника Трампа "Царьград ТВ".

Диалог Трампа и Путина должен был состояться на полях саммита G20 в Аргентине 1 декабря. Однако 29 ноября Трамп сообщил в Twitter, что решил отказаться от встречи из-за инцидента в Керчи. При этом американский лидер с нетерпением ожидает переговоров с российским коллегой, как только ситуация разрешится, напоминает НСН.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Незалежной – бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу" – вторглись в территориальные воды России и проигнорировали сообщения пограничников ФСБ. Вечером суда были задержаны и доставлены в порт Керчь, передает телеканал "360".

Киев обвинил Москву в агрессии и призвал Запад ввести против нее новые санкции. Трамп решение об отмене встречи с Путиным на саммите в Аргентине принял после ознакомления с докладом о провокации украинской стороны в Керченском проливе.