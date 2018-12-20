Безграмотный Трамп нагло присвоил победу Путина

Президент США с гордостью отчитался в Twitter о победах в Сирии. Оказывается, это он разгромил там всех террористов.

Дональд Трамп написал, что американским военным пришлось выполнять работу России, Ирана и Сирии в борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.).

"Иран, Сирия и другие – это локальные враги "ИГ". Мы делали их работу. Пора возвращаться домой и перестраиваться", – гласит твит американского лидера.

При этом он сделал ошибку в предложении, где говорится о работе за других, использовав слово there (англ. "там") вместо their (англ. "их"). Пользователи соцсети упрекнули Трампа за допущенный ляп. "То чувство, когда президент США испытывает трудности с английским уровня первого класса", – написали в комментариях.

Накануне, 19 декабря, Трамп заявил, что отдал приказ о выводе войск из Сирии. Российский президент на большой пресс-конференции назвал это решение правильным и напомнил, что американские солдаты находятся на территории арабской республики незаконно.

Между тем эксперты говорят, что главную роль в сирийском урегулировании по-прежнему играет Россия, именно ее военные находятся в Сирии абсолютно законно, по приглашению президента Башара Асада. И именно наши войска сыграли главную роль в разгроме террористов.

Год назад о полной победе над "Исламским государством" сообщил российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что террористы разгромлены на обоих берегах Евфрата в Сирии. После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сказал, что арабская республика полностью освобождена от боевиков "ИГ".