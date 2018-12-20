Странный поступок Трампа шокировал Меркель
Руководство ФРГ восприняло с недоумением заявление по поводу намерений Вашингтона. "Не только нас удивила неожиданная смена курса американской стороной", – сказал Маас.
В Берлине прокомментировали слова Трампа о разгроме "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.). В ФРГ полагают, что экстремисты задавлены, но все еще представляют угрозу.
"Существует
опасность, что последствия этого решения навредят борьбе с "ИГ" и
поставят под угрозу достигнутые успехи", – предупредил Маас. Дипломата
цитирует RT.
Соединенные Штаты решились на выход из Сирии, чтобы избежать конкуренции с Россией, уверен политолог Андрей Суздальцев. Он напомнил, что Башар Асад, на уходе которого настаивали в Вашингтоне, выстоял в гражданской войне и по-прежнему является законным главой арабской республики.
Также эксперт указал на доминирование российских военных в Сирии. "Если там находиться дальше, то возникнет вопрос о разграничении зон влияний, а позиция США – не иметь с нами никаких отношений", – сказал аналитик в интервью РИА Новости.
Накануне Дональд Трамп объявил о победе над террористической организацией "Исламское государство" и заявил, что американским военным больше нет смысла находиться в Сирии. Президент США подчеркнул, что Вашингтон намерен полностью вывести своих военных из страны.
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