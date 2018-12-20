Странный поступок Трампа шокировал Меркель

Президент США Дональд Трамп не перестает удивлять мировую общественность. Вчерашнее заявление главы Белого дома о выводе американских войск из Сирии наделало много шума в Европе. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, в Европе крайне удивлены неожиданной сменой политики Соединенных Штатов в арабской республике.



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