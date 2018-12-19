Как Госдума завоевала доверие россиян

Россияне оценивают принятые Госдумой законы с каждым годом выше и выше, нижняя палата парламента стала открытой политической площадкой и эффективным инструментом строительства современного общества. Политологи также высоко оценили деятельность Думы и подвели итог завершившейся сегодня, 19 декабря, осенней сессии.

На последнем заседании осенней сессии Госдумы перед депутатами выступил ее спикер Вячеслав Володин. Он напомнил, что завершение работы нижней палаты парламента в этом году совпало с 25-летием Конституции и первых выборов Государственной думы.

"Четверть века обязывает нас к анализу пройденного пути. Необходимо вспомнить, что было со страной 25 лет назад. Нам надо сделать все, чтобы не допускать тех событий, когда законы не выполнялись", – сказал Володин.

Говоря о развитии Госдумы в годы становления новой России, спикер отметил, что парламент развивался вместе со страной. По мнению Володина, за четверть века изменилось общество, стали другими требования к качеству принимаемых законов и контролю за их исполнением.

Принятие Конституции и формирование парламента страны позволили остановить многие разрушительные процессы.

Подводя итоги внесенных и рассмотренных депутатами законопроектов, Володин отметил, что современное российское законодательство формировалось практически с нуля, с чистого листа.





За все время работы парламента в Госдуму было внесено более 27 тысяч законопроектов. Принято немногим более 8 тысяч законов, в том числе 21 кодекс, более 600 законов о ратификации международных договоров.

Мы должны понимать, что главное в законе – то, что за сухими цифрами стоит большая работа: детальные обсуждения инициатив, дискуссии, согласование позиций.

Как отметил Володин, рост доверия граждан к закону является главным показателем работы Думы. Он привел такие данные соцопросов: сейчас 53% россиян оценивают принятые законы положительно. При этом четыре года назад так считали менее половины участников исследований – 46%, а в 2001 году – всего 28%.

В заключение глава Думы поблагодарил депутатов за совместную работу и пожелал счастья, здоровья и успехов в новом году. С такими же пожеланиями приехал на Охотный Ряд в последний день осенней сессии глава правительства Дмитрий Медведев. Он поздравил депутатов с успешным прохождением экватора – Госдума VII созыва отработала половину срока.





Работу правительства с каждым депутатом премьер-министр назвал святой обязанностью. "Я считаю, что, во-первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина, и, во-вторых, никто не должен бронзоветь – каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя делать выводы", – сказал Медведев.

Глава кабмина вручил 45 депутатам благодарственные письма правительства и поздравил всех народных избранников с наступающим Новым годом.

Деятельность парламентариев высоко оценили политологи. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что депутатам удалось разгрести авгиевы конюшни законопроектов, оставшихся после предыдущих созывов.





Важной составляющей работы депутатов стали масштабные парламентские слушания, на которые приглашали экспертов, общественных деятелей, политиков и чиновников.

"Депутаты применили практику достижения общественного согласия на реновационных слушаниях. На слушаниях по пенсионной реформе все было гораздо жестче, но даже и там консенсус удалось выработать с активным участием президента. В результате простое техническое повышение пенсионного возраста стало полноценной реформой", – отметил Мухин.

Политолог дал высокую оценку взаимодействию депутатов с исполнительной вертикалью, благодаря чему появился парламентский контроль над деятельностью министерств и ведомств. Эксперт также обратил внимание на растущий уровень дисциплины на Охотном Ряду.

"Если тренды будут сохранены, то даже завзятые оппоненты нынешнего созыва Госдумы будут вынуждены признать ее эффективность и функциональность по сравнению с предыдущими созывами", – заключил Алексей Мухин.





Политолог Дмитрий Фетисов акцентировал внимание на большой работе, проведенной депутатами над бюджетом. "Госдума серьезно исполняет свои обязательства и намерена заниматься контролем над реализацией бюджета. В этом плане можно ожидать тесное взаимодействие нижней палаты с правительством. Несомненно, от этого выиграет вся система", – сказал эксперт в интервью "Дни.ру".

Фетисов отметил два важных законопроекта, принятых Думой: о введении налога для самозанятых и декриминализации 282-й статьи – уголовного преследования за лайки и репосты в соцсетях.

По его мнению, новый график работы Госдумы, когда депутаты заседают три раза в неделю и уже в четверг могут отправляться к избирателям в регионы, повысил интенсивность и эффективность общения законодателей с избирателями.





"Я сторонник того, чтобы представители законодательной власти учитывали интересы избирателей и чаще с ними общались, больше погружались в проблемы на местах. Мера по изменению графика как раз на это направлена", – сказал эксперт.

Еще один немаловажный момент, по мнению политолога, – продолжение работы Госдумы по линии парламентской дипломатии. У Вячеслава Володина была очень насыщенная повестка: недавно он посещал Иран и Индию. "С Тегераном у Москвы последнее время укрепляются отношения, это заметно, начинают реализовываться двусторонние масштабные проекты, и в этом плане поездка спикера должна дать определенные плоды", – сказал Дмитрий Фетисов.





По оценке политолога Антона Хащенко, к своему экватору нынешний созыв Госдумы подошел с большим багажом полезных законов, но главным достижением эксперт назвал усиление представительной функции нижней палаты парламента.

Здесь и активизация работы депутатов в своих округах, и выстраивание принципиально иной модели взаимодействия с исполнительной властью, и практика проведения широких парламентских слушаний. Все это, по мнению Хащенко, позволяет парламенту более качественно представлять интересы избирателей.