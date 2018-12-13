Сколько законов приняла Госдума за 25 лет

За четверть века работы нижняя палата российского парламента приняла ровно восемь тысяч законов. Юбилейный нормативно-правовой акт депутаты одобрили в ходе пленарного заседания 13 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что к настоящему моменту в силу вступили 7963 документа.



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