Сколько законов приняла Госдума за 25 лет
Принятие восьми тысяч нормативно-правовых актов председатель нижней палаты назвал общим результатом депутатов семи созывов. Володин уточнил, что из восьми тысяч в силу вступили 7963 нормативно-правовых акта, семь одобрены Советом Федерации и направлены на подпись президенту, а 20 пока находятся в верхней палате.
Спикер Госдумы подчеркнул, что в системе обеспечения законодательной деятельности отсутствует часть законопроектов, принятых в первом созыве (1993-1995 годы). Володин пояснил, что электронная система учета в то время отсутствовала. Работу по вводу данных планируется завершить в следующем году, уточнил парламентарий.
"Хочется сказать тем, кто в зале у нас присутствует на протяжении 25 лет... Это их труд, и они обеспечили нам сегодня рассмотрение восьмитысячного законопроекта", – сказал Володин.
Восьмитысячным стал законопроект о проверках региональными счетными палатами деятельности муниципальных образований. Документ разработан в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина. Он обязывает правоохранителей докладывать о результатах проверок и принятых решениях по материалам, переданным Счетной палатой. Один из авторов законопроекта, зампред Госдумы Ирина Яровая отметила, что принятие документа будет способствовать повышению эффективности финансового контроля на местах.
Накануне, 12 декабря, нижней палате российского парламента исполнилось 25 лет. История современной Госдумы берет начало в сентябре 1993 года, когда президент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации". Выборы в нижнюю палату состоялись 25 лет назад – 12 декабря 1993 года, одновременно с голосованием о принятии Конституции.
Володин назвал в числе главных задач повышение качества законопроектов и эффективности законодателей, а также усиление парламентского контроля. Он напомнил, что седьмая Дума почти полностью избавилась от так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся с прошлых созывов. Кроме того, депутаты стали уделять больше времени работе с избирателями, привычной практикой для нижней палаты стали парламентские слушания по актуальным проблемам.
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