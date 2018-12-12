Володин назвал главные задачи Госдумы

Повышение качества законопроектов и эффективности представительных полномочий депутатов, а также усиление парламентского контроля – эти задачи являются ключевыми для Госдумы. Об этом 12 декабря заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе семинара с участием представителей региональных заксобраний – членов Совета законодателей при Федеральном собрании. Мероприятие проходит в день 25-летия Конституции и Госдумы.



По словам Володина, указанные задачи решаются эффективно. Он напомнил, что депутатам удалось почти полностью избавиться от так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся с прошлых созывов.

Кроме того, подчеркнул спикер Госдумы, выросла эффективность представительных полномочий депутатов. Теперь парламентарии проводят лишь 35% своего времени в стенах нижней палаты, тогда как 65% уделяют работе с избирателями в регионах, где решают актуальные проблемы граждан.

Серьезная работа проделана и для укрепления парламентского контроля. За два года работы Думы седьмого созыва парламентские слушания стали общенациональной площадкой, на которой обсуждаются наиболее актуальные проблемы развития, отметил спикер.





Володин напомнил, что проведено девять слушаний, которые прошли в зале пленарных заседаний. Помимо прочего, на них обсуждались проблемы обманутых дольщиков, реновация в Москве, развитие цифровой экономики и другие важные вопросы.

История современной Государственной думы берет начало в сентябре 1993 года, когда президент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации". Одним из пунктов документа было учреждение Госдумы. Нижняя палата парламента расположилась в здании Госплана СССР в Москве по адресу Охотный Ряд, 1.





Выборы в нижнюю палату состоялись 25 лет назад – 12 декабря 1993 года, одновременно с голосованием о принятии Конституции. Первый состав Госдумы избирался сроком на два года, в дальнейшем – на четыре. Начиная с шестого созыва, нижняя палата избирается на пять лет.

Первый созыв работал в очень трудных условиях. Страна не до конца оправилась после острого политического кризиса 1993 года, продолжались тяжелые социально-экономические реформы.

Тем не менее депутаты смогли принять все необходимые законы, в том числе Гражданский, Уголовный, Налоговый кодексы, нормативно-правовые акты в банковской сфере, образовании, здравоохранении. Таким образом, первый созыв нижней палаты сформировал нормативно-правовую базу современной России.





Нынешний созыв Госдумы – седьмой. Его история началась 18 сентября 2016 года, когда состоялись очередные выборы в нижнюю палату. Голосование проходило по смешанной системе: 225 депутатов были избраны по партийным спискам (пропорциональная система), другие 225 – по одномандатным округам (мажоритарная). Это позволило добиться наиболее широкого народного представительства в думских стенах.

Вячеслав Володин инициировал серьезную работу по повышению эффективности Госдумы. За два года удалось серьезно улучшить уровень депутатской дисциплины, прогулы законодателей ушли в прошлое. Свободных мест на каждом пленарном заседании практически нет.





Изменение подхода к работе привело к значительному повышению качества принимаемых законопроектов. Отличительной чертой седьмого созыва стала детальная и тщательная проработка нормативно-правовых актов. Документы обсуждаются с общественностью, в том числе представителями бизнеса, экспертами, учеными.

Колоссальная работа была проведена по разбору законодательных завалов. От прошлых созывов седьмой Думе досталось больше двух тысяч законопроектов. Парламентарии принялись за их рассмотрение, в итоге было принято около 280 федеральных законов.



Кроме того, под руководством Вячеслава Володина нижняя палата наладила качественную работу с избирателями в регионах. Повысить интенсивность общения с людьми на местах депутатам позволяет и новый график работы нижней палаты. По инициативе спикера в расписании парламентариев произошли изменения: количество пленарных заседаний увеличилось с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам они проходят с 10:00 до 14:00 без обедов.





Активно седьмая Дума работает и на внешнеполитическом поле. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, принимают участие в работе международных форумов и конференций, помогая налаживать связи между странами.

Неудивительно, что доверие россиян к Госдуме последовательно растет. Недавнее исследование фонда "Общественное мнение" показало, что 63% россиян довольны отечественной нормативно-правовой базой, тогда как в 2001 году таких граждан было лишь 28%.