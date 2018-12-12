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Политика

Володин назвал главные задачи Госдумы

Фото: www.globallookpress.com
Повышение качества законопроектов и эффективности представительных полномочий депутатов, а также усиление парламентского контроля – эти задачи являются ключевыми для Госдумы. Об этом 12 декабря заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе семинара с участием представителей региональных заксобраний – членов Совета законодателей при Федеральном собрании. Мероприятие проходит в день 25-летия Конституции и Госдумы.
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По словам Володина, указанные задачи решаются эффективно. Он напомнил, что депутатам удалось почти полностью избавиться от так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся с прошлых созывов.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Кроме того, подчеркнул спикер Госдумы, выросла эффективность представительных полномочий депутатов. Теперь парламентарии проводят лишь 35% своего времени в стенах нижней палаты, тогда как 65% уделяют работе с избирателями в регионах, где решают актуальные проблемы граждан.  

Серьезная работа проделана и для укрепления парламентского контроля. За два года работы Думы седьмого созыва парламентские слушания стали общенациональной площадкой, на которой обсуждаются наиболее актуальные проблемы развития, отметил спикер. 

Вячеслав Володин и Борис Грызлов (Председатель Государственной думы Российской Федерации IV и V созывов). Фото: duma.gov.ru/multimedia

Володин напомнил, что проведено девять слушаний, которые прошли в зале пленарных заседаний. Помимо прочего, на них обсуждались проблемы обманутых дольщиков, реновация в Москве, развитие цифровой экономики и другие важные вопросы.  

История современной Государственной думы берет начало в сентябре 1993 года, когда президент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации". Одним из пунктов документа было учреждение Госдумы. Нижняя палата парламента расположилась в здании Госплана СССР в Москве по адресу Охотный Ряд, 1.   

Государственная дума Российской Федерации II созыва. Фото: Неменов Александр/Фотохроника ТА

Выборы в нижнюю палату состоялись 25 лет назад – 12 декабря 1993 года, одновременно с голосованием о принятии Конституции. Первый состав Госдумы избирался сроком на два года, в дальнейшем – на четыре. Начиная с шестого созыва, нижняя палата избирается на пять лет.   

Первый созыв работал в очень трудных условиях. Страна не до конца оправилась после острого политического кризиса 1993 года, продолжались тяжелые социально-экономические реформы.

Тем не менее депутаты смогли принять все необходимые законы, в том числе Гражданский, Уголовный, Налоговый кодексы, нормативно-правовые акты в банковской сфере, образовании, здравоохранении. Таким образом, первый созыв нижней палаты сформировал нормативно-правовую базу современной России. 

Фото: duma.gov.ru/multimedia

Нынешний созыв Госдумы – седьмой. Его история началась 18 сентября 2016 года, когда состоялись очередные выборы в нижнюю палату. Голосование проходило по смешанной системе: 225 депутатов были избраны по партийным спискам (пропорциональная система), другие 225 – по одномандатным округам (мажоритарная). Это позволило добиться наиболее широкого народного представительства в думских стенах.  

Вячеслав Володин инициировал серьезную работу по повышению эффективности Госдумы. За два года удалось серьезно улучшить уровень депутатской дисциплины, прогулы законодателей ушли в прошлое. Свободных мест на каждом пленарном заседании практически нет. 

Фото: vk.com/duma

Изменение подхода к работе привело к значительному повышению качества принимаемых законопроектов. Отличительной чертой седьмого созыва стала детальная и тщательная проработка нормативно-правовых актов. Документы обсуждаются с общественностью, в том числе представителями бизнеса, экспертами, учеными.  

Колоссальная работа была проведена по разбору законодательных завалов. От прошлых созывов седьмой Думе досталось больше двух тысяч законопроектов. Парламентарии принялись за их рассмотрение, в итоге было принято около 280 федеральных законов.

Кроме того, под руководством Вячеслава Володина нижняя палата наладила качественную работу с избирателями в регионах. Повысить интенсивность общения с людьми на местах депутатам позволяет и новый график работы нижней палаты. По инициативе спикера в расписании парламентариев произошли изменения: количество пленарных заседаний увеличилось с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам они проходят с 10:00 до 14:00 без обедов. 

Фото: vk.com/duma

Активно седьмая Дума работает и на внешнеполитическом поле. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, принимают участие в работе международных форумов и конференций, помогая налаживать связи между странами. 

Неудивительно, что доверие россиян к Госдуме последовательно растет. Недавнее исследование фонда "Общественное мнение" показало, что 63% россиян довольны отечественной нормативно-правовой базой, тогда как в 2001 году таких граждан было лишь 28%. 

Автор: Иван Поляков12 декабря 2018, 11:56

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