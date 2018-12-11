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Трамп всерьез задумался об уходе

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США задумался об импичменте. Как уверяют источники в Белом доме, Дональд Трамп уверен, что его запросто могут отправить в отставку досрочно.
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Импичмент по-настоящему возможен, считает Дональд Трамп. По данным телеканала CNN, президент выразил серьезные опасения относительно объявления ему импичмента в разговорах с советниками.

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Не исключено, что вотум недоверия может быть вынесен после перехода конгресса под контроль демократов. Причиной для импичмента может стать пока что недоказанная причастность Дональда Трампа к нарушению правил финансирования избирательных кампаний.

Напомним, что по итогам ноябрьских промежуточных выборов в США демократы получили контроль над палатой представителей – нижней палатой конгресса, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в сенате. Дональд Трамп назвал итоги голосования потрясающим успехом, но сегодня, скорее всего, забрал бы свои слова назад.

С одной стороны, контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем с назначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей к демократам серьезно затруднит принятие законопроектов. К тому же, нижняя палата имеет право вести парламентские расследования в отношении Дональда Трампа.

Президент уже перестраховался на такой случай, пригрозив демократам проведением расследований против них в сенате. Однако импичмент все равно нависает над Трампом как дамоклов меч истинной американской демократии.

Автор: Александр Комаров11 декабря 2018, 10:58
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