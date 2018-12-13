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Общество

Трампа подняли на смех во время важного события

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американские соцсети и СМИ получили свежую пищу для размышлений. Президент США не по правилам подбросил монетку на открытии футбольного матча. 
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Шумиха в газетах и на телеканалах не утихает несколько дней. В центре внимания оказалась церемония открытия традиционного футбольного матча между командами военных вузов – Армия против Флота. Ее посетил Дональд Трамп.

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Дональд Джон Трамп президент США

Подконтрольные демократам СМИ не упустили представившейся возможности. Президент США, судя по всему, впервые открывал спортивные соревнования и с такой процедурой, как жеребьевка, раньше не сталкивался. Трампу предложили подбросить монету – он и подбросил.

Сначала соцсети, а потом и СМИ взорвались комментариями. Как только не называли американского президента! "Словно фея рассыпала волшебную пыльцу", – написал один из пользователей Twitter. Другой комментатор решил, что Трамп похож на человека, который выпускает почтового голубя.

"Фейлу" Дональда Трампа посвятили целые сюжеты в информационных программах. Чтобы зрители поняли, какой непростительный промах допустил президент, телеканалы показали, как подбрасывали монетку Барак Обама и Джордж Буш – младший.

На днях нападающий вашингтонского клуба D.C. United Уэйн Руни удостоился аудиенции у президента США. Известный футболист, переехавший из Великобритании, его жена Колин и четверо детей были приглашены Трампом в Белый дом в качестве почетных гостей на рождественскую вечеринку.

Британская пресса отмечает, что 12-летний сын Трампа Бэррон - большой поклонник футбола, в частности клуба D.C. United. А Руни с момента перехода в вашингтонский клуб летом 2018 года – один из любимых футболистов Трампа-младшего.

Автор: Андрей Евлампиев13 декабря 2018, 10:37
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