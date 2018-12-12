Обезумевший Трамп готовит нападение на Калининград

США продолжают раскручивать маховик противостояния с Россией. Американские военные могут блокировать Калининградскую область с моря, тогда как армия Польши заблокирует регион на суше. С таким заявлением выступил военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнуров.



По его словам, такие разговоры ходят в высшем военном руководстве Соединенных Штатов. "Командующий вторым флотом заявлял, что якобы они придумали вариант блокирования Калининградской области", – сказал аналитик в эфире youtube-канала Юрия Котенка.

В случае воплощения такого плана Калининград оказывается в блокаде наподобие той, в которой был Ленинград, предупредил Кнуров. Он указал на провокационность подобных заявлений и подчеркнул, что, фактически, они призывают к началу третьей мировой войне.

Крайне опасными военный эксперт назвал и намерение Соединенных Штатов создать базу в Польшу. По словам аналитика, ее могут использовать для нанесения удара сначала по территории Белоруссии и Калининградской области, а затем и по другим регионам России, к примеру, по Псковской области.

Размещение американских войск чревато случайным столкновением, которое может перерасти в пограничный конфликт, полагает Кнуров. "Затем в локальный, а это столкновение в ограниченную ядерную войну, а затем во всеобщую", - предупредил аналитик.





Напомним, в мае этого года президент Польши Анджей Дуда предложил главе Белого дома Дональду Трампу разместить военную базу на территории его страны. В Варшаве уже придумали для нее название – "Форт Трамп". Видимо, чтобы польстить самолюбие американского лидера. Как сообщали СМИ, президент Соединенных Штатов отнесся к инициативе своего коллеги с энтузиазмом.

Еще бы, ведь заплатить за строительство базы два миллиарда долларов Варшава готова сама. А Трамп, как известно, очень любит считать деньги в отношениях с европейскими союзниками.

Польские власти заявили, что база необходима для "сдерживания угрожающей Европе России". Постоянное военное присутствие американцев в стране, полагают в Варшаве, совпадает с Национальной оборонной доктриной США, которая определяет Россию как главного врага.