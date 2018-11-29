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Политика

Трамп признал Крым российским

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп, сам того не ведая, признал Крым российским. Отменив встречу с Владимиром Путиным, он написал у себя в Twitter, что задержанные украинские моряки находятся в России.
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"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу с президентом Путиным", – написал Трамп.

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Украинские военные, действительно, сейчас находятся в России, а точнее – в Крыму. Симферопольский суд отправил их под арест на два месяца. Но, дело в том, что и США, и другие страны мира до сих пор полагают, что Крым это – территория Украины. Получается, что "оставив" украинских моряков в России, Трамп фактически признал Крым территорией нашей страны.

Тем временем российская делегация во главе с президентом по состоянию на 21:00 находится в воздухе и летит на саммит G20 в Аргентину. С борта самолета пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у него пока нет официальной информации об отмене встречи. При этом он отметил, что если США подтвердят отказ, то у Путина будет несколько  дополнительных часов для встреч на полях "двадцатки".

В Москве на биржевых торгах вечером 29 ноября курс рубля начал снижаться после того, как стало известно о демарше Дональда Трампа. Доллар расчетами "завтра" подорожал на 78 копеек, евро подрос в цене на 86 копеек.

Автор: Александр Комаров29 ноября 2018, 20:44
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