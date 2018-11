Трамп признал Крым российским

"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу с президентом Путиным", – написал Трамп.

Украинские военные, действительно, сейчас находятся в России, а точнее – в Крыму. Симферопольский суд отправил их под арест на два месяца. Но, дело в том, что и США, и другие страны мира до сих пор полагают, что Крым это – территория Украины. Получается, что "оставив" украинских моряков в России, Трамп фактически признал Крым территорией нашей страны.

Тем временем российская делегация во главе с президентом по состоянию на 21:00 находится в воздухе и летит на саммит G20 в Аргентину. С борта самолета пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у него пока нет официальной информации об отмене встречи. При этом он отметил, что если США подтвердят отказ, то у Путина будет несколько дополнительных часов для встреч на полях "двадцатки".

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....