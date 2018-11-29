Беспомощный Трамп включил дурака перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп четвертый день не может дать внятную оценку провокации, устроенной Украиной в Черном море. Руководитель самого могущественного государства в мире все ждет какого-то доклада, который ему никак не подготовят спецслужбы, параллельно шантажируя Владимира Путина.

Кто морочит Дональду Трампу голову – его администрация или силовики? Или, может, он сам делает вывод, что ничего не понимает? Через сутки после инцидента в Керченском проливе Трамп сказал, что ему он (инцидент) не нравится. Президент выдал поистине достойный комментарий, учитывая то, что к этому времени в Сети появились подробное видео с места происшествия, сотни экспертных оценок, карты и тому подобное.

Спустя день американский лидер что-то пробурчал на ходу о том, что ему не нравится эта агрессия. То есть, Трамп добавил к своей прежней оценке произошедшего всего одно слово – агрессия. При этом, правда, конкретных обвинений в адрес какой-либо страны из его уст не прозвучало. Зато президент начал шантажировать Владимира Путина, заявляя, что еще не знает – будет ли с ним встречаться на саммите G20 в Аргентине. А еще через день глава Америки пообещал разобраться с произошедшим в Черном море и сказал, что сделает это на основе специального доклада, который пока не готов.

Дональд Трамп порой ведет себя как ребенок, которому никак не доложат, что же в мире происходит. Так оценил беспомощность американского президента член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Трамп по инциденту в Чёрном море: Надо разобраться, было ли предупреждение https://t.co/0WKua4EYFe Это как если бы Путин стал разбираться сильно или не сильно слезоточивым был газ на границе с Мексикой, которым Трамп разгонял потенциальных мигрантов )))) С какого перепугу-то?! — hardkvanon (@hardkvanon) 29 ноября 2018 г.

"В своем Twitter он обычно только о продажных американских медиа рассказывает, а как только речь заходит о международной политике, он то Прибалтику с Югославией путает, то никак не может определиться с тем, что же произошло в Керченском проливе", – сказал Манукян в интервью "Дни.ру".

Эксперт не исключил, что Трампу просто морочит голову администрация, чтобы вечно оставлять его в дураках. Но как может президент великой страны, по сути, мирового жандарма, быть таким беспомощным, задал риторический вопрос Манукян. Он предложил американскому президенту позвонить Ангеле Меркель или Эммануэлю Макрону, которые давно разобрались, кто прав, а кто виноват в этой истории.