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Политика

В Сеть утекли подробности встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп все-таки проведут переговоры на полях саммита G20 в Аргентине. В Сеть утекли некоторые подробности предстоящей встречи.  
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На переговоры лидеров отведено около двух часов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций. Встреча состоится 1 декабря. 

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Также названо место беседы. Переговоры пройдут в гостинице Park Hyatt Buenos Aires – одном из лучших отелей аргентинской столицы.  

По словам помощника российского президента по международной политике Юрия Ушакова, Владимир Путин и Дональд Трамп будут беседовать тет-а-тет, а также в присутствии ключевых членов делегаций двух стран.

Ранее глава Белого дома допускал отмену встречи с российским коллегой из-за инцидента в Керченском проливе. Российские пограничники задержали три украинских корабля, которые вторглись в территориальные воды России.  

Отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что недоволен происходящим, и выразил надежду на улучшение ситуации. По словам Трампа, европейские лидеры также не в восторге. "Мы все работаем над этим вместе", – сказал глава Белого дома.  

Спустя некоторое время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на инцидент с украинскими кораблями, встреча продолжает готовиться. Саммит "Большой двадцатки" в столице Аргентины Буэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря.  

Главы государств планировали провести переговоры в начале ноября в Париже на мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны, однако беседа не состоялась. СМИ писали, что отменить встречу двух лидеров попросил президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы она не затмила празднования. 

Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на международных конференциях G20 в Гамбурге в июле и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Полноценные переговоры лидеры двух стран провели в июле этого года в столице Финляндии Хельсинки.

Автор: Иван Поляков29 ноября 2018, 11:33

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