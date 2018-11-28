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Политика

Ветреный Трамп готовит подлость Путину перед важным событием

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Дональд Трамп может отменить встречу с Владимиром Путиным, запланированную в рамках саммита G20. Президенту США "не нравится агрессия", он намерен продемонстрировать свое отношение к инциденту в Керченском проливе.
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Американский лидер ожидает полного отчета от Службы национальной безопасности об инциденте. И только после его изучения Трамп примет решение о встрече с президентом России.

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"Может быть, не будет никакой встречи. Мне не нравится эта агрессия, она вовсе не нужна", – заявил Трамп.

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что лидеры США и России намерены обсудить весь спектр американо-российских отношений, в том числе вопросы безопасности и контроля над вооружениями.

25 ноября три украинских корабля нарушили госграницу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны. После инцидента на Украине ввели режим военного положения.

В Москве подчеркивают, что все произошедшее – подготовленная Киевом провокация. Украинским властям был выгоден "максимально трагичный" исход инцидента, передает НСН.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Президент США Дональд Трамп в ноябре подтвердил намерение встретиться на полях саммита с российским лидером Владимиром Путиным. На днях Белый дом сообщил, что в программу переговоров Дональда Трампа в рамках саммита G20 включены встречи с лидерами Аргентины, Германии и Японии, а также двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем.

Автор: Андрей Евлампиев28 ноября 2018, 08:21
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