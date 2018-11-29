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Политика

Запад попался на помощи Украине в провокации у Крымского моста

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Запад знал о провокации Киева в Керченском проливе. Это подтверждается и информационной кампанией, развернутой в европейских СМИ.
прочитано 128 раз

Без участия Запада в инциденте у Крымского моста не обошлось. В этом уверена официальный представитель МИД России. Мария Захарова указала на некоторые признаки, подтверждающие ее версию.

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"Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались, как минимум знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры. Это все не носит случайного характера", – заявила представитель внешнеполитического ведомства в программе "Большая игра" на Первом канале.

Захарова считает, что участие кураторов Украины в инциденте доказывают как оценки, прозвучавшие от западных политиков, так и начавшаяся информационная кампания в европейских СМИ.

25 ноября 3 судна украинских ВМС пересекли российскую границу и направились к Керченскому проливу. Корабли были задержаны, а моряки арестованы на два месяца.

Российские пограничники в инциденте в Керченском проливе выполняли свой долг по защите государственной границы, подчеркнул президент России Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что это заранее заготовленная провокация, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов, напоминает РИА Новости.

Сразу после инцидента у Крымского моста Мария Захарова назвала действия властей в Киеве бандитскими. Представитель МИДа не исключила новых провокаций с украинской стороны.

Автор: Андрей Евлампиев29 ноября 2018, 08:31
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