Серьезная провокация: Путин следит за действиями Порошенко

Президент Владимир Путин внимательно следит за ситуацией в Керченском проливе. Ему постоянно докладывают о развитии событий.

Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президенту в постоянном режиме докладывали о ситуации в Керченском проливе с самого утра воскресенья, 25 ноября. "Президенту было доложено с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах у Крыма. С этого момента президенту было доложено, потом уже ситуация докладывалась ему в постоянном режиме", – сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, глава государства пока не планирует телефонных контактов для обсуждения ситуации в Керченском проливе, в повестке дня президента нет и встречи с членами Совбеза России. Песков также не в курсе, будут и Владимир Путин и Дональд Трамп говорить на эту тему во время встрече на саммите G20 в Аргентине, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь напомнил, что сегодня, 26 ноября Совет безопасности ООН обсудит инцидент в Керченском проливе. Заседание пройдет по инициативе российской стороны. "Это очень серьезная провокация, которую нужно рассматривать именно в основном институте международной политики",– сказал Песков.

Происшествию с участием российских и украинских военных также будет дана оценка на встреча нормандского формата на уровне политдиректоров. Об этом сообщил МИД Германии Райнер Бройль. Беседа пройдет сегодня в Берлине.

я правильно понимаю, введение #порошенко военного положения отменяет проведение выборов и выгодно в первую очередь ему самому?#МногоХодовОчка? ���������� — 6RelaX���� (@6relax) 26 ноября 2018 г.

Накануне, 25 ноября украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России и маневрировали несколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержал три судна и доставила их вместе с экипажем в Керчь.

В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Это решение должна утвердить Верховная рада. Президент Петр Порошенко привел войска в состояние повышенной боеготовности.