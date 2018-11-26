Серьезная провокация: Путин следит за действиями Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Понедельник 26 ноября
Лента новостей
15:20
"Бабочки и мурашечки": Дакота со сцены объявила о новой влюбленности
15:14
Российская актриса продала свое свидание за 120 тысяч
15:14
"Ты дурак, что ли?": Мужа Рапунцель публично унизили
14:37
Ведущий Соловьев высмеял агрессивный Киев
14:32
В Уфе двухлетнего ребенка сбили во дворе
14:19
При землетрясении в Иране пострадали 550 человек
14:14
От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина
14:10
Найден неожиданный способ бросить курить
14:05
Дмитрий Гусев: "Занятия спортом помогают стать эффективнее и выносливее в бизнесе"
13:56
На Кубани женщина с купленными правами снесла детскую площадку
13:39
Суд освободил рэпера Хаски
13:27
Шаляпин мечтает о ребенке от Цымбалюк-Романовской
13:27
"Единая Россия" выслушает граждан по всей стране
13:15
Пугачева отвернулась от гниющего родственника
13:13
Бывший директор отобрал у "Уральских пельменей" 40 миллионов
13:11
Тело связанной женщины нашли в горе мусора под Москвой
13:01
Машина сбила трех детей на остановке под Псковом
12:56
В Москве нашли пакет с останками женщины
12:46
"Что ты кричишь?": орущую Волочкову успокаивали на ток-шоу
12:44
Ирина Дубцова снялась полностью голой
12:28
"Уймитесь": Медведева взорвалась после вопроса о Тутберидзе
12:24
Житель Краснодара забил насмерть только что нашедшего дом кота
12:18
Пенсионерка из Бразилии стала звездой стриптиза
12:12
"Ревизор.Версия": новое прочтение классики
12:07
Есть погибшие: в жилом квартале Стамбула рухнул вертолет
11:48
На Плющенко напали из-за слов о Гран-при
11:41
Корчевникова сняли под ручку с известной ведущей
11:41
Умер известный режиссер Бернардо Бертолуччи
11:36
Самым полезным зимним напитком признали какао
11:20
Газель с пассажирами попала в страшную аварию под Ставрополем
11:12
На улице в Петербурге нашли труп в медицинской перчатке
11:02
"Можно бояться?": россиян насмешила "полная готовность" украинской армии
11:00
"Горько!": народ поздравил Урганта и Светлакова
10:56
В Москве обокрали участника шоу "Голос"
10:49
Как в Африке: России пообещали эпидемию ВИЧ
10:28
Савичева сделала заявление после расставания
10:15
Раскрыта истинная причина конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон
10:00
Лера Кудрявцева сняла маленькую дочь в клипе
09:42
В Москве произошло ограбление на 14 миллионов
09:38
Под Иркутском опора ЛЭП убила работника железной дороги
09:25
Юная дочь Навки показала обручальное кольцо
09:17
Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
08:55
Жуткая авария на открытии этапа "Формулы-1" попала на видео
08:44
Беременная Пугачева получила неожиданный подарок
08:31
Медведева оправдалась за позорное бегство после поражения во Франции
08:25
В Дагестане пытались убить известную певицу
08:10
Украина привела армию в полную боеготовность
07:56
В Москве умер знаменитый советский диктор
00:47
ФСБ задержала три украинских корабля в Черном море
19:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 ноября 2018 года
18:46
Плюнувшему в миллионы россиян цинику Малахову вынесли безжалостный приговор
18:09
Умер легендарный иллюзионист
17:27
Принц Гарри разлучился с беременной Меган Маркл из-за опасной болезни
16:57
Адвокат Цымбалюк-Романовской заявила об избиении Кравец
16:30
Продешевившая Аллегрова заявилась на престижную премию в заношенной одежде
15:57
3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя
14:32
Разъяренная Рудковская влезла в грязные разборки Плющенко
13:43
Опубликовано душераздирающее обращение рыдающего Осина к дочери
12:59
Смерть добила страдавшую от рака звезду "Дома-2"
12:20
"Я тебя предупреждала": Собчак отчитала оступившуюся Кержакову
11:06
Машков лишился самого главного из-за смерти Табакова
10:49
Дым видно за сотни метров: под Москвой загорелся рынок
10:18
"Беременна?" – Дайнеко вышла на сцену с выпирающим животом
10:06
Скончался известный режиссер
10:00
На Урале при взлете рухнул пассажирский самолет
18:12
Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от Вороненкова
17:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 ноября 2018 года
16:58
Пропал задор: травля подкосила Ефремова
16:36
Упустившая Шнурова Акиньшина показала счастливую жизнь с мужем
16:06
Обвиненная в измене звезда "Дома-2" оправдалась завистью
15:38
"Больно ходить": Бузова страдает после внезапной атаки
15:10
Фото голой Крачковской показали миллионам зрителей
14:30
Звезда сериала "Глухарь" обворовала съемочную группу
14:01
Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым
13:37
Шикарная жизнь самой красивой студентки России
13:09
Близкие потеряли умирающего Джигарханяна
12:44
Собчак сбежала из России после слухов о любовнике
12:17
Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш
12:03
В плаще на голое тело: беременная звезда "Папиных дочек" удивила фото
11:40
"Ужас какой": Меньшову распекли за наряд из клеенки
11:18
Плющенко устроил грязные разборки со старым соперником
10:42
Беременную Меган Маркл выставили на мороз
10:11
Умер автор слов "Прощания Славянки"
22:00
Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
21:52
Оголившихся Лорак и Топурию распекли за чрезмерную сексуальность
21:43
В Великобритании избавляются от вещей принцессы Дианы
21:25
Из затопленной квартиры в Ижевске вытащили пенсионерку
21:17
Актер из "Игры престолов" рассказал об интиме со звездой "Дома-2"
21:09
У дома в Казани обрушилась крыша
21:03
С Виталины Цымбалюк-Романовской сняли обвинения
20:54
До звезды сериала "Мажор" домогаются подростки
20:49
Под Оренбургом после взрыва обрушился жилой дом
20:41
Поле поспешной женитьбы Шнуров затосковал по прошлому
20:39
Россиян кормили хлебом из будущего
20:32
В Тюмени пройдет выставка слепого фотографа
20:28
В Москве на допросе умер подозреваемый
20:19
В центре Уфы ребенок провалился в канализацию
20:12
Пугачева вспомнила о небесных силах после громкого расставания
20:05
Михаил Боярский ударил по лицу известную актрису
20:04
Под Волгоградом пьяный селянин изрубил подруге голову топором
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Близкие потеряли умирающего Джигарханяна
Плюнувшему в миллионы россиян цинику Малахову вынесли безжалостный приговор
Пропал задор: травля подкосила Ефремова
Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым
Собчак сбежала из России после слухов о любовнике
Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от Вороненкова
Политика

Серьезная провокация: Путин следит за действиями Порошенко

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент Владимир Путин внимательно следит за ситуацией в Керченском проливе. Ему постоянно докладывают о развитии событий.
прочитано 425 раз

Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президенту в постоянном режиме докладывали о ситуации в Керченском проливе с самого утра воскресенья, 25 ноября. "Президенту было доложено с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах у Крыма. С этого момента президенту было доложено, потом уже ситуация докладывалась ему в постоянном режиме", – сказал пресс-секретарь президента.

ПО ТЕМЕ

На Украине объявили о начале войны с Россией

Жалкий Порошенко упал на колени перед Трампом

Атаковали снарядами: на Украине на российских дипломатов натравили бандитов

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

По его словам, глава государства пока не планирует телефонных контактов для обсуждения ситуации в Керченском проливе, в повестке дня президента нет и встречи с членами Совбеза России. Песков также не в курсе, будут и Владимир Путин и Дональд Трамп говорить на эту тему во время встрече на саммите G20 в Аргентине, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь напомнил, что сегодня, 26 ноября Совет безопасности ООН обсудит инцидент в Керченском проливе. Заседание пройдет по инициативе российской стороны. "Это очень серьезная провокация, которую нужно рассматривать именно в основном институте международной политики",– сказал Песков.

Происшествию с участием российских и украинских военных также будет дана оценка на встреча нормандского формата на уровне политдиректоров. Об этом сообщил МИД Германии Райнер Бройль. Беседа пройдет сегодня в Берлине.

Накануне, 25 ноября украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России и маневрировали несколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержал три судна и доставила их вместе с экипажем в Керчь.

В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Это решение должна утвердить Верховная рада. Президент Петр Порошенко привел войска в состояние повышенной боеготовности.

Автор: Александр Комаров26 ноября 2018, 15:05

Политика

На Украине объявили о начале войны с Россией
Жалкий Порошенко упал на колени перед Трампом
Атаковали снарядами: на Украине на российских дипломатов натравили бандитов
Трусливый Порошенко забился в судорогах после нападения на Россию

Шоу-бизнес

"Бабочки и мурашечки": Дакота со сцены объявила о новой влюбленности
Российская актриса продала свое свидание за 120 тысяч
"Ты дурак, что ли?": Мужа Рапунцель публично унизили
Настя Каменских стала жертвой газовой атаки

Проишествия

В Москве ограбили блогера-миллионера
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Lifestyle

Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Шоу-бизнес

Беременная Пугачева получила неожиданный подарок

Артистка уже выбрала имя для ребенка
Шоу-бизнес

Корчевникова сняли под ручку с известной ведущей

Поклонники пришли в восторг от увиденного
Шоу-бизнес

Бывший директор отобрал у "Уральских пельменей" 40 миллионов

Суд встал на сторону бывшего директора
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева сняла маленькую дочь в клипе

Телеведущая показала, как нянчится с малышкой

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Фоторепортажи

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина
Пенсионерка из Бразилии стала звездой стриптиза
3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя
Шикарная жизнь самой красивой студентки России

Спорт

"Уймитесь": Медведева взорвалась после вопроса о Тутберидзе
На Плющенко напали из-за слов о Гран-при
Медведева оправдалась за позорное бегство после поражения во Франции
Плющенко устроил грязные разборки со старым соперником

Регионы

В Дагестане пытались убить известную певицу
Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru