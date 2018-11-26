На Украине объявили о начале войны с Россией
По его словам, Женевская конвенция четко определяет, что произошедшее накануне в Черном море является вооруженным конфликтом между двумя странами. "Воюют армии двух государств. Это война", – заявил офицер.
Его точку зрения поддержал бывший командующий Военно-морскими силами Незалежной Сергей Гайдук. Он отметил, что у украинских моряков было не так уж много вариантов действий в сложившейся ситуации: идти на прорыв или спускать флаг.
Действия российских пограничников Гайдук назвал открытой агрессией. "Произошло боевое столкновение, произошел морской бой", – добавил военнослужащий.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три судна украинских Военно-морских сил нарушили границы территориальных вод России в Черном море и приблизились к Крымскому мосту. Вскоре корабли были задержаны пограничной охраной ФСБ.
Шёл 5-ый год "войны", Украина решила ввести военное положение аккурат к выборам. pic.twitter.com/WUspj14pdY— щука ФСО (@shchukaFSO) 26 ноября 2018 г.
В ночь на 26 ноября власти Украины приняли решение о введении военного положения в стране на 60 дней. Оно позволяет главе государства Петру Порошенко отменить президентские выборы и дает ему фактически диктаторские полномочия. Эксперты связывают это с плохим рейтингом лидера Незалежной, который по прогнозам проигрывает следующие президентские выборы.
Сам украинский лидер заявил, что вести наступательные действия против России Украина в случае введения военного положения не собирается. Кроме того, Киев не намерен прекращать торговые отношения и выходить из международных договоров, в том числе минских соглашений.
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