На Украине объявили о начале войны с Россией

Вчерашним тараном украинского буксира российскими пограничниками рядом с Керченским проливом Москва объявила войну Киеву. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил полковник в отставке, бывший офицер оперативного управления Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.



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