Атаковали снарядами: на Украине на российских дипломатов натравили бандитов
Посольство России в Киеве потонуло в клубах дыма. Вокруг диппредставительства собрались десятки радикалов, которые забросали здание дымовыми шашками и файерами. В соцсетях активисты сообщают, что их акция связана с "открытой агрессией Москвы и в поддержку пленных украинских моряков".
Толпа собралась у российского посольства после того, как поступили сообщения об инциденте в Азовском море. Поначалу протестующие пытались поджечь шины, однако их остановили стражи порядка. Тогда радикалы сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Несколько успокоившись, активисты разместили на ограде перед зданием десятки бумажных корабликов.
А вот во Львове полиция не стала останавливать митингующих. Вокруг здания генконсульства России несколько часов горят автомобильные шины.
Ще трохи відео з-під посольства РФ. pic.twitter.com/JJnlVGgtt0— skrypin.ua (@SkrypinUa) 25 ноября 2018 г.
Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков поручил пограничникам, Национальной гвардии и Национальной полиции перейти на усиленный вариант несения службы. СНБО под председательством Порошенко решил ввести в стране военное положение. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада 26 ноября.
Повод для такого обострения создал Киев. Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. В Москве действия Киева расценили как провокацию. В ФСБ сообщили, что все суда задержаны. Россия обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совбеза, передает РБК.
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