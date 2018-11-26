Жалкий Порошенко упал на колени перед Трампом

Президент Украины Петр Порошенко умоляет главу Белого дома Дональда Трампа сделать на него ставку на предстоящих выборах главы государства. Правда, делает это лидер Незалежной весьма оригинальным способом – провокацией в Керченском проливе и введением военного положения.



У главы украинского государства нет уверенности в победе на очередных президентских выборах, которые должны состояться в марте 2019 года. По словам главы Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, президент Украины даже не сможет выйти во второй тур.

"В связи с этим ему важно, чтобы Вашингтон сделал ставку только на него, назначил его главным на этих выборах. Эти моменты определяют тактику его поведения", – полагает эксперт.

В соответствии с украинским законодательством, военное положение вводится на срок до 60 дней. Однако Порошенко, подчеркнул аналитик, может продлить эти сроки и остаться у власти после весны 2019 года.

"Главное – это убедить США, что лучшего президента на Украине сегодня нет для использования плацдарма борьбы с Россией", – цитирует Форманчука РИА Новости.

Скоро выборы.

Порошенко : Всмысле у меня низкий рейтинг, я не буду больше президентом? За меня никто не хочет голосовать? Так, я ещё хочу побыть президентом, пора вводить военный режим чтобы все забыли о выборах и я продолжал управлять этим государством. — cake pop (@exec_waji) 26 ноября 2018 г.

Напомним, в минувшее воскресенье два украинских боевых катера и буксир вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. После этого они были задержаны пограничниками.

В связи с инцидентом в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президенту Порошенко было рекомендовано ввести военное положение. Решение должны одобрить депутаты Верховной рады.

Военное положение позволяет главе государства отменить президентские выборы (которые Порошенко по всем прогнозам проигрывает) и дает ему фактически диктаторские полномочия. Украинский лидер заявил, что вести наступательных действий против России Украина не собирается, торговые отношения прекращать не будет, а из международных договоров, в том числе минских соглашений, выходить не намерена.