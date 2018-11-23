Неучу Порошенко предложили купить азбуку

Президенту Украины пора прекратить повторять заученную мантру про Крым – его все равно не вернешь. Лучше бы Петр Порошенко выучил азбучную истину о том, что история не терпит сослагательного наклонения.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе ответил украинскому лидеру, который заявил, что Украина не потеряла бы Крым, если бы была членом НАТО в 2014 году. "Такого рода деятелям нужно по утрам повторять азбучные истины об истории, которая не терпит сослагательного наклонения", – сказал политик в интервью РИА Новости.

Видимо, Порошенко забыл, что крымчане восстали против тех процессов, которые шли в Киеве, и высказали свое мнение на законном референдуме, продолжил Иоффе. По его словам, Порошенко хочет подстроить воссоединение Крыма с Россией под схему, что кто-то кого-то завоевал, забывая, что полуостров провозгласил независимость, а уже потом стал частью нашей страны.

Накануне украинский лидер унизительно просил у Верховной рады, чтобы она срочно рассмотрела законопроект, которым предлагается закрепить в Конституции курс страны в Евросоюз и НАТО. В 2014 году Украина перестала быть внеблоковым государством и отказалась от нейтрального статуса.

"Уважаемый" #Порошенко Если так хочется в Европу, в НАТО, то отсоединяйте Донбасс и бегите без оглядки. Впрочем, что-то мне подсказывает, что вы там не нужны, как и мы. — Сергей Самарский (@Serge_163) 31 октября 2018 г.

Незалежная мечтает вступить в НАТО, забывая при этом, что путь в Североатлантический альянс закрыт странам, имеющим территориальные проблемы и споры с соседями.

Чтобы мечта стала реальностью, ей необходимо отказаться от притязаний на Крым и урегулировать мирным способом конфликт в Донбассе. И даже если это произойдет сегодня, Киев не сможет претендовать на членство в альянсе ближайшие 20 лет, полагают эксперты.