Путина умоляют возглавить Украину

Российскому лидеру Владимиру Путину предложили возглавить Украину. Правда, выдвинули при этом ряд невыполнимых условий.

После грядущих президентских выборов на Украине страну мог бы возглавить Владимир Путин. С таким заявлением выступила скандально известная украинская журналистка Янина Соколова в своей авторской программе.

Свою идею она высказала в форме прямой речи к президенту России, обратившись к Путину на "ты". Соколова озвучила "условия", при которых она согласится, чтобы страной управлял Путин: российский лидер должен прибыть на майдан Незалежности в Киеве и принести клятву на Конституции Украины и сале.

Соколова постоянно эпатирует украинскую публику своими "откровениями" – и не только о Путине. Как-то Янина заявила, что представитель МИД России Мария Захарова – зебра, а патриарх Кирилл – буддист.

На днях замерзающей без газа Украине был нанесен еще один удар. Президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Эрдоган – участвовали в церемонии завершения строительства морской части газопровода "Турецкий поток". В Незалежной по этому поводу был легкий траур.

Как отмечают эксперты, перспектива запуска Путиным газопровода в скором будущем напрямую отразится на судьбе президента Украины. Петр Порошенко едва ли сможет победить на грядущих выборах главы государства, так что призывы к Путину возглавить страну – пусть и ироничные – не лишены смысла.