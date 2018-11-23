Порошенко поймали на грязных сексуальных играх

Назначив экс-главу СБУ Евгения Марчука главным переговорщиком от Украины по Донбассу в Минске, президент Петр Порошенко обидел своего предшественника Виктора Ющенко. Он после ухода с переговоров Леонида Кучмы надеялся занять эту должность.

Ситуацию со сменой украинского представителя на минских переговорах, которые в последнее время проходят впустую, хлестко прокомментировал журналист Максим Равреба. "Здесь нужно искать приколы не в самом факте того, что Марчук по жизни – член. А в том, что это такой сверхтолстый троллинг Кучмы, которому Порох водит этим членом по губам", – написал Равреба в Telegram.

По мнению тележурналиста, теперь мертвая трехсторонняя группа в Минске станет еще мертвее. Равреба напомнил, что собой представляет Марчук. По образованию он – педагог, преподаватель украинского языка и литературы.

Удивительным образом всю свою карьеру связал с КГБ, работал в Пятом управлении по линии борьбы с идеологическими диверсиями противника. "Кошмарил всяких диссидентов, сепаратистов, буржуазных националистов и хельсинкских правозащитников", – уточнил журналист.

Лайфхак от #порошенко как делать добрые дела от себя любимого,но за счет бюджетных денег!

Вот так берешь выделяешь в свой фонд 1 млрд., после бегаешь и везде кричишь,что это ты свои денежки тратишь на неРАБОВ)))#майдан работает pic.twitter.com/pTwKCfUdy5 — Константин (@odessa_1794) 22 ноября 2018 г.

В независимой Украине на посту главы СБУ Марчук принял участие в разграблении бывшей УССР, особенно – военных арсеналов. Равреба утверждает, что именно по мотивам служебной деятельности Марчука снят фильм "Оружейный барон".

Накануне Петр Порошенко сменил официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Вместо экс-президента страны Леонида Кучмы на эту должность назначен бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.