Идущий ко дну Порошенко пошел на новые унижения

Петру Порошенко осталось недолго наслаждаться властью, но под конец своего президентского срока он хочет войти в историю. Глава государства попросил Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект, которым предлагается закрепить в конституции курс страны в Евросоюз и НАТО.

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