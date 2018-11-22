Идущий ко дну Порошенко пошел на новые унижения
В конституции ни одной страны мира нет ничего подобного, но Порошенко решил выделиться. "Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", – написал президент у себя в Twitter.
Напомним, после событий 2014 года в Крыму и на юго-востоке страны Украина отказалась от своего внеблокового статуса. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.
При этом в Киеве забывают, что путь в Североатлантический альянс закрыт странам, имеющим территориальные проблемы и неурегулированные споры с соседями.
Для того чтобы вступить в НАТО, Украине необходимо отказаться от притязаний на Крым и урегулировать мирным способом конфликт в Донбассе. Но даже если это произойдет сегодня, эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе ближайшие 20 лет.
Украина за два года не достигнет стандартов НАТО, – эксперт#Украина #США #новости #политика #Киев #Порошенкоhttps://t.co/Aa0IkjJ9PY pic.twitter.com/OkAH7N2HLn— Украинский выбор (@vyborua) 14 ноября 2018 г.
Что касается Европы, то путь Украине туда тоже закрыт на долгие годы. В руководстве Евросоюза несколько раз давали понять Киеву, что Украина – не очень-то желанный гость в организации, и предлагали для начала разобраться с внутренними проблемами: победить коррупцию и навести порядок на юго-востоке страны.
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