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Политика

Жиреющий Порошенко привел Украину к катастрофе

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Беда и катастрофа: такую оценку правлению Петра Порошенко дал известный украинский политик Николай  Азаров в пятую годовщину Евромайдана. Ему есть с чем сравнивать – Азаров четыре года был при Викторе Януковиче главой правительства.

Продолжение: Надоевшего Порошенко меняют на клоуна-русофоба

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Бывший премьер-министр доходчиво объяснил, каким образом Порошенко привел Украину к катастрофе. Главной ошибкой президента Незалежной он назвал разрыв отношений с Россией. Азаров напомнил, что по итогам 2018 года поезд Львов – Москва стал самым прибыльным среди всех составов. На нем в Россию едут работать украинцы.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

За последние четыре года население Незалежной уменьшилось почти на треть: большая часть граждан бегут от режима Порошенко и его команды националистов и русофобов.

Азаров также напомнил, что из-за Порошенко украинцы вынуждены переплачивать за газ, получаемый по реверсу из европейских стран, которые покупают его в России. За время правления новых властей Украина так и не стала частью Европы — страна осталась на задворках и получила в качестве подачки ничтожно мизерные квоты по незначительному количеству товарных позиций.

Еще Украина, по мнению бывшего премьера, лишилась статуса страны –  транзитера газа и, соответственно, немалых доходов от такого вида деятельности. Список бед, приведенный Азаровым, можно продолжать до бесконечности. Самый последний пример – сотни тысяч замерзающих в своих домах украинцев.

Власти показали полный непрофессионализм при подготовке к зиме, из-за чего люди вынуждены в пятую годовщину Евромайдана снова выходить на площади и жечь покрышки.

При этом виновник торжества и не думает извиняться перед своим народом. За эти годы он только прибавил в весе и умудрился не выполнить ни одного обещания, данного на Майдане в 2014 году. Порошенко до сих пор получает прибыль от своих бизнес-активов, которые клятвенно обещал продать четыре года назад.

Автор: Александр Комаров21 ноября 2018, 18:10

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