Жиреющий Порошенко привел Украину к катастрофе
Бывший премьер-министр доходчиво объяснил, каким образом Порошенко привел Украину к катастрофе. Главной ошибкой президента Незалежной он назвал разрыв отношений с Россией. Азаров напомнил, что по итогам 2018 года поезд Львов – Москва стал самым прибыльным среди всех составов. На нем в Россию едут работать украинцы.
За последние четыре года население Незалежной уменьшилось почти на треть: большая часть граждан бегут от режима Порошенко и его команды националистов и русофобов.
Азаров также напомнил, что из-за Порошенко украинцы вынуждены переплачивать за газ, получаемый по реверсу из европейских стран, которые покупают его в России. За время правления новых властей Украина так и не стала частью Европы — страна осталась на задворках и получила в качестве подачки ничтожно мизерные квоты по незначительному количеству товарных позиций.
Еще Украина, по мнению бывшего премьера, лишилась статуса страны – транзитера газа и, соответственно, немалых доходов от такого вида деятельности. Список бед, приведенный Азаровым, можно продолжать до бесконечности. Самый последний пример – сотни тысяч замерзающих в своих домах украинцев.
#Майдан: 5 лет спустя— Елена Бувайлик (@alenalane27) 20 ноября 2018 г.
21.11.13 все могло закончиться ничем?
У Януковича наконец-то прочли текст Соглашений об ассоциации с ЕС и ужаснулись–они были явно дискриминац-ми для Украины.
Когда Соглашение уже заработало,это же подтвердили и украинские бизнесменыhttps://t.co/eopxCtIZ3C pic.twitter.com/U8nBOQdojj
Власти показали полный непрофессионализм при подготовке к зиме, из-за чего люди вынуждены в пятую годовщину Евромайдана снова выходить на площади и жечь покрышки.
При этом виновник торжества и не думает извиняться перед своим народом. За эти годы он только прибавил в весе и умудрился не выполнить ни одного обещания, данного на Майдане в 2014 году. Порошенко до сих пор получает прибыль от своих бизнес-активов, которые клятвенно обещал продать четыре года назад.
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