Беда и катастрофа: такую оценку правлению Петра Порошенко дал известный украинский политик Николай Азаров в пятую годовщину Евромайдана. Ему есть с чем сравнивать – Азаров четыре года был при Викторе Януковиче главой правительства.

Бывший премьер-министр доходчиво объяснил, каким образом Порошенко привел Украину к катастрофе. Главной ошибкой президента Незалежной он назвал разрыв отношений с Россией. Азаров напомнил, что по итогам 2018 года поезд Львов – Москва стал самым прибыльным среди всех составов. На нем в Россию едут работать украинцы.

За последние четыре года население Незалежной уменьшилось почти на треть: большая часть граждан бегут от режима Порошенко и его команды националистов и русофобов.

Азаров также напомнил, что из-за Порошенко украинцы вынуждены переплачивать за газ, получаемый по реверсу из европейских стран, которые покупают его в России. За время правления новых властей Украина так и не стала частью Европы — страна осталась на задворках и получила в качестве подачки ничтожно мизерные квоты по незначительному количеству товарных позиций.

Еще Украина, по мнению бывшего премьера, лишилась статуса страны – транзитера газа и, соответственно, немалых доходов от такого вида деятельности. Список бед, приведенный Азаровым, можно продолжать до бесконечности. Самый последний пример – сотни тысяч замерзающих в своих домах украинцев.

#Майдан: 5 лет спустя

21.11.13 все могло закончиться ничем?

У Януковича наконец-то прочли текст Соглашений об ассоциации с ЕС и ужаснулись–они были явно дискриминац-ми для Украины.

Когда Соглашение уже заработало,это же подтвердили и украинские бизнесменыhttps://t.co/eopxCtIZ3C pic.twitter.com/U8nBOQdojj — Елена Бувайлик (@alenalane27) 20 ноября 2018 г.

Власти показали полный непрофессионализм при подготовке к зиме, из-за чего люди вынуждены в пятую годовщину Евромайдана снова выходить на площади и жечь покрышки.

При этом виновник торжества и не думает извиняться перед своим народом. За эти годы он только прибавил в весе и умудрился не выполнить ни одного обещания, данного на Майдане в 2014 году. Порошенко до сих пор получает прибыль от своих бизнес-активов, которые клятвенно обещал продать четыре года назад.