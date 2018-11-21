Надоевшего Порошенко меняют на клоуна-русофоба
Зато растет популярность сатирика, шоумена и артиста Владимира Зеленского: за своего кумира готовы отдать голоса 9,9% опрошенных украинцев. Лидером предвыборной гонки считается Юлия Тимошенко с 15,4% поддержки, что свидетельствует о новом витке популярности женщины с косой на голове.
Эти два персонажа уже заявили о том, что пойдут на выборы и, судя по всему, борьба за главный пост в стране развернется нешуточная. Некоторые эксперты предполагают, что в случае второго тура, Зеленский может запросто обойти оранжевую принцессу и стать президентом Украины.
По данным украинских СМИ, его предвыборная кампания пройдет под лозунгом "Я не шучу". Якобы представители шоумена уже оплатили рекламу на радио и билбордах.
"Ну вот, дошло до того, что украинским гражданам окончательно надоели клоуны от украинской политики и они решили проголосовать за комика из кино. Интересно как будут чувствовать себя Оксана Акиньшина и Светлана Ходченкова, если вдруг Зеленского выберут президентом Украины. Ведь именно эти две актрисы играли с ним в главных ролях в популярных российских фильмах еще несколько лет назад и страстно целовались в кадре", – так отреагировал на новость о подскочившем рейтинге Зеленского член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.
По словам эксперта, подобный поворот сюжета вполне вероятен и вот почему. В последних украинских фильмах Зеленский играет этакого правдолюба, который открыто материт власти собственной страны.
"Похоже, что волшебная сила искусства способна в этот раз сделать невозможное. Правда, Зеленскому осталось на повороте еще обойти хитрую лису Юлю. Но это ему будет сделать крайне затруднительно", – предположил Манукян в интервью Dni.Ru.
Выборы президента Украины превратились в настоящее шоу, которое с интересом хочется досмотреть до конца.
Конечно, в мире существуют примеры, когда актеры и шоумены за счет своей популярности поднимались на вершины власти. Взять хотя бы президента США Рональда Рейгана или губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Вполне возможно, что и бывший кавээнщик Зеленский станет вдруг президентом Украины.
Только вот России от этого будет ни горячо, ни холодно. По сути, если это произойдет, то в очередной раз продемонстрирует значение поговорки, в которой говорится об обмене шила на мыло. Ведь Зеленский тот еще русофоб.
Когда-то он был частым гостем в нашей стране и даже, если верить журналистам, скрывался здесь от призыва в армию прямо на съемочной площадке. Сейчас он продолжает сниматься у российских режиссеров, но уже без визитов к нам, а в перерывах издевается над защитниками Донбасса и обливает грязью Россию.
"Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно, осталось сердце" – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью, которое давал несколько лет назад, находясь в Москве.
Известен шоумен и тем, что не раз оказывал финансовую поддержку нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовой операции на востоке Украины.
После Евромайдана Зеленский позабыл дорогу в Россию. Дескать, он не уверен, что, когда приедет, это будет спокойная поездка, и не исключает определенные риски. Комик заделался настоящим патриотом. "Каждый украинский артист, считающий себя патриотом, после аннексии Крыма думал только о своем достоинстве и патриотизме, а не о заработках", – говорит актер.
Ни с кем из российских коллег Зеленский больше связь не поддерживает, и считает это необходимой мерой. По его словам, он перестал звонить в Россию, и из России звонки также прекратились. "Печально видеть коллег по цеху, которым промыли мозг", – сетует артист, не осознавая, что мозг промыли как раз ему, внедрив туда ненависть к русским.
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