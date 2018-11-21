Надоевшего Порошенко меняют на клоуна-русофоба

С Украины пришли новости о том, что комик Владимир Зеленский вышел на второе место среди кандидатов на пост президента страны. Выборы намечены на конец марта 2019 года, но действующий президент пока не делал заявлений относительно своего участия в них. Да лучше бы ему этого и не делать: рейтинг Петра Порошенко за годы бесславного правления упал ниже плинтуса.

Зато растет популярность сатирика, шоумена и артиста Владимира Зеленского: за своего кумира готовы отдать голоса 9,9% опрошенных украинцев. Лидером предвыборной гонки считается Юлия Тимошенко с 15,4% поддержки, что свидетельствует о новом витке популярности женщины с косой на голове.

Эти два персонажа уже заявили о том, что пойдут на выборы и, судя по всему, борьба за главный пост в стране развернется нешуточная. Некоторые эксперты предполагают, что в случае второго тура, Зеленский может запросто обойти оранжевую принцессу и стать президентом Украины.

По данным украинских СМИ, его предвыборная кампания пройдет под лозунгом "Я не шучу". Якобы представители шоумена уже оплатили рекламу на радио и билбордах.

"Ну вот, дошло до того, что украинским гражданам окончательно надоели клоуны от украинской политики и они решили проголосовать за комика из кино. Интересно как будут чувствовать себя Оксана Акиньшина и Светлана Ходченкова, если вдруг Зеленского выберут президентом Украины. Ведь именно эти две актрисы играли с ним в главных ролях в популярных российских фильмах еще несколько лет назад и страстно целовались в кадре", – так отреагировал на новость о подскочившем рейтинге Зеленского член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.





По словам эксперта, подобный поворот сюжета вполне вероятен и вот почему. В последних украинских фильмах Зеленский играет этакого правдолюба, который открыто материт власти собственной страны.

"Похоже, что волшебная сила искусства способна в этот раз сделать невозможное. Правда, Зеленскому осталось на повороте еще обойти хитрую лису Юлю. Но это ему будет сделать крайне затруднительно", – предположил Манукян в интервью Dni.Ru.

Выборы президента Украины превратились в настоящее шоу, которое с интересом хочется досмотреть до конца.

Конечно, в мире существуют примеры, когда актеры и шоумены за счет своей популярности поднимались на вершины власти. Взять хотя бы президента США Рональда Рейгана или губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Вполне возможно, что и бывший кавээнщик Зеленский станет вдруг президентом Украины.

Только вот России от этого будет ни горячо, ни холодно. По сути, если это произойдет, то в очередной раз продемонстрирует значение поговорки, в которой говорится об обмене шила на мыло. Ведь Зеленский тот еще русофоб.

Когда-то он был частым гостем в нашей стране и даже, если верить журналистам, скрывался здесь от призыва в армию прямо на съемочной площадке. Сейчас он продолжает сниматься у российских режиссеров, но уже без визитов к нам, а в перерывах издевается над защитниками Донбасса и обливает грязью Россию.

"Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно, осталось сердце" – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью, которое давал несколько лет назад, находясь в Москве.

Известен шоумен и тем, что не раз оказывал финансовую поддержку нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовой операции на востоке Украины.

После Евромайдана Зеленский позабыл дорогу в Россию. Дескать, он не уверен, что, когда приедет, это будет спокойная поездка, и не исключает определенные риски. Комик заделался настоящим патриотом. "Каждый украинский артист, считающий себя патриотом, после аннексии Крыма думал только о своем достоинстве и патриотизме, а не о заработках", – говорит актер.

Ни с кем из российских коллег Зеленский больше связь не поддерживает, и считает это необходимой мерой. По его словам, он перестал звонить в Россию, и из России звонки также прекратились. "Печально видеть коллег по цеху, которым промыли мозг", – сетует артист, не осознавая, что мозг промыли как раз ему, внедрив туда ненависть к русским.