Замерзающая Украина пожинает плоды майдана
Пять лет назад, 21 ноября в центре Киева начались события, известные под брендом Евромайдан. Граждане Незалежной очень хотели слиться в экстазе с Европой, им казалось, что для полноценного счастья не хватает именно этого.
Но пришедшие на волне кровавых событий политики-националисты почему-то повели свой народ не в Европу, а в Каменный век. Для начала своими же действиями они бездарно расстались с Крымом и Донбассом, а затем на волне народной псевдоосвободительной волны повели страну семимильными шагами к разрушению.
Вместо того, чтобы поднимать экономику, они зачем-то влезли в кредитную кабалу к Международному валютному фонду. Пообещав жаждущим наживы дельцам этой организации выполнять все их условия, Порошенко и его команда взвинтили цены на газ и коммуналку, но при этом забыли поднять людям пенсии и зарплаты. Денежки же МВФ ушлые политики попросту разворовали, оставив свой народ один на один с неподъемными тарифами.
Завоевания в области сближения с Европой ушли за эти пять лет на второй план. Нищим украинцам абсолютно не нужен безвизовый режим со странами Старого Света, им банально не на что туда ездить. А работать там соглашение с Брюсселем не разрешает. Остается смириться с тяжкой долей победителей майдана и продолжать выживать в условиях, в которые загнал свой народ президент.
Так когда-то смирились со своей участью жители балтийских стран и Молдавии, власти которых тоже пытались ориентировать экономику в сторону Европы. Чуда не получилось – евроориентация провалилась и там. Правда, за последний год Украине удалось обогнать Молдавию и завоевать титул самой бедной страны Европы.
Сегодня уже никто из здравомыслящих людей не будет спорить с тем, что события на майдане привели Украину к распаду страны, уничтожению экономики и к глубокому кризису. За последнюю неделю на Украине наметилась вполне осязаемая перспектива нового майдана.
Так было и ровно год назад. Тогда лавры победителя борца с режимом безуспешно хотел получить скандалист Михаил Саакашвили. Он бегал по крышам от полиции, установил палатку в центре Киева и приготовил покрышки. Но что-то пошло не так и экс-президент Грузии, прославившийся когда-то поеданием собственного галстука, был вынужден с позором ретироваться с Украины.
Сегодня конкретного лидера у протестующих пока нет, но вспышки массового недовольства возникают практически во всех областях страны. Причем, где-то в ход уже идут горящие покрышки, как символ стремления в Европу.
Взлетевшие с 1 ноября до небес тарифы на газ – это еще не самое страшное. В нескольких крупных городах Незалежной до сих пор нет отопления. Люди замерзают в Кривом Роге, Херсоне, Северодонецке…
Символом сопротивления стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все 70 тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включить отопление. За три дня до годовщины Евромайдана возмущенные горожане перекрыли две стратегические автодороги. Из-за отсутствия тепла в городе отменены занятия в школах, закрыты детские сады, а пациентов больниц распускают по домам.
Страна может стать банкротом еще до мартовских президентских выборов, пророчат эксперты. Всего же в течение ближайших пяти лет Киеву предстоит отдать МВФ по долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. Налицо приближающийся дефолт, но, что еще страшнее – полная политическая дезинтеграция и новый майдан.
Вот в таких условиях украинцы встречают пятую годовщину своей очередной революции. Сколько их еще будет в истории Украины – ответ на этот вопрос снова витает в пропитанном дымом от покрышек воздухе. Граждане страны с надеждой ждут выборов в марте 2019 года, но, судя по предварительному списку кандидатов, стабильность придет на Украину нескоро.
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