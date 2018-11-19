"Какой позор!": преемник Порошенко взбудоражил украинцев
Среди лидеров народных симпатий у Владимира Зеленского минимальный антирейтинг – 8,4%, пишет журнал "Новое время". Издание ссылается на исследования Киевского международного института социологии и Центр Разумкова.
У президента Украины Петра Порошенко и главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко показатели антипатии среди населения намного выше – 51% и 27% соответственно. Если бы выборы состоялись сейчас, "оранжевая принцесса" победила бы юмориста с минимальным отставанием – 26% против 23%.
В противостоянии Зеленского с Тимошенко велика вероятность второго тура, отмечают эксперты. Если он все-таки состоится, лидера "Батькивщины" может погубить высокий антирейтинг.
По мнению политологов, секрет успеха Зеленского в том, что он работает с определенной аудиторией – жителями юго-восточных регионов Украины, где традиционно питают симпатии к России. В киевском издании напоминают: в 2016 году во время концерта в Юрмале комик жестко прошелся по украинской власти и назвал Незалежную "актрисой немецкого фильма для взрослых".
В Сети на президентские амбиции Зеленского реагируют скептически. "Ну все правильно. Страна – цирк, а заправляет в ней клоун. Какой позор!" – возмущается пользователь Twitter Константин Симонов.
Профессиональный шут Владимир Зеленский имеет неплохие шансы победить на следующих президентских выборах, пишут СМИ. Украинцы взбудоражены, ведь многие из них его, мягко говоря, недолюбливают. Хотя, все правильно: страна - цирк, а заправляет в ней клоун. Какой позор!— Константин Симонов (@ich_Mitra) 19 ноября 2018 г.
Очередные президентские выборы на Украине состоятся в марте следующего года. Пока Порошенко радоваться нечему: социологи фиксируют крайне низкие показатели его рейтинга, которые колеблются в районе 10-12%.
На рейтинг главы Незалежной влияют многие негативные факторы, прежде всего – сложная социально-экономическая ситуация и продолжающаяся война в Донбассе. Кроме того, имя украинского лидера периодически всплывает в коррупционных скандалах.
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