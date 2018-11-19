"Какой позор!": преемник Порошенко взбудоражил украинцев

Президент Украины Петр Порошенко с большой долей вероятности потерпит сокрушительное поражение на выборах главы государства, которые состоятся весной следующего года. Одним из главных претендентов на этот пост является комик Владимир Зеленский. Юморист имеет хорошие шансы возглавить страну по итогам второго тура, уверены аналитики.



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