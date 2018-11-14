Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар
По мнению эксперта, Варфоломей договорился с Порошенко, что тот уговорит каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата участвовать в объединительном Соборе. Там якобы будет создана единая украинская церковь, которой и предоставят томос об автокефалии (независимости).
Аналитик не исключает, что при таком раскладе Варфоломей мог рассчитывать вручить томос непосредственно Онуфрию – предстоятелю канонической УПЦ. Однако ни Порошенко, ни Варфоломей не понимали, что Онуфрий на такую авантюру не пойдет.
Погребинский также подчеркнул, что неудача с томосом идет на фоне катастрофически низкого рейтинга украинского лидера - 7-10%. "Причем у комика Зеленского рейтинг выше", – сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".
А - автокефалия pic.twitter.com/ABnt4UT4cE— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 14 октября 2018 г.
Напомним, накануне президент Украины отказался ехать в Киево-Печерскую лавру, где заседал Архиерейский собор Украинской православной церкви Московского патриархата. Участники осудили вмешательство в дела украинской церкви константинопольского патриарха Варфоломея.
В самой УПЦ прокомментировали отказ главы Незалежной. В беседе с RT архиепископ Нежинский Климент заявил, что в администрации президента Украины объяснили демарш президента Незалежной тем, что ему было удобно провести встречу в светском учреждении. "Но этот формат не совсем подходил архиереям, поскольку вопросы, рассматриваемые на этой встрече, должны были иметь сугубо церковный характер", – пояснил Климент.
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