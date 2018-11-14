Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар

Президент Украины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до новых выборов главы государства не превышает 10%, не смог улучшить свои позиции на теме предоставления автокефалии украинской церкви. По словам политолога Михаила Погребинского, константинопольский патриарх Варфоломей отказался предоставить томос Незалежной, поскольку побоялся за собственное положение в православном мире.



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