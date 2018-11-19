Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
Кедми напомнил, что глава российского государства месяц назад предупреждал: продолжение безответственного курса нынешних властей Незалежной может поставить под вопрос существование украинской государственности. Также эксперт вспомнил о выступлении Владимира Путина на пресс-конференции в рамках саммита государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре.
"Нынешнее руководство Киева неспособно к политическому решению вопроса", – процитировал он российского лидера. Это заявление Кедми назвал очень важным и посоветовал прислушаться к нему всем на Украине.
По словам аналитика, если в Москве не будут рассматривать политическое решение
украинского кризиса, то всегда смогут сделать ставку на другие методы. "И я бы предложил вернуться к первой фразе, которую сказал российский
президент", – отметил политолог в эфире ТВЦ.
На прошлой неделе Владимир Путин участвовал в работе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе пресс-конференции российского лидера была затронута и ситуация на Украине. Глава государства посетовал, что встречи в нормандском формате потеряли смысл, поскольку в Киеве по-прежнему не хотят выполнять минские соглашения.
Даже закон об особом статусе Донбасса, предоставляющий региону ряд преференций, до сих пор не вступил в силу, посетовал Путин. "Способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд, нет", – заключил российский лидер, добавив, что с Киевом вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов.
Не исключено, что весной следующего года власть в Незалежной сменится. Рейтинг Порошенко находится на уровне 10%, и перспектив для улучшения не видно. Порошенко, уверены эксперты, не хочет потерять власть и будет делать все возможное, чтобы победить или вовсе не проводить выборы. К примеру, может ввести военное положение из-за обострения в Донбассе.
Ранее "Дни.ру" писали об истерике на украинском телевидении в связи с визитом Владимира Путина в Париж на мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Известный журналист Дмитрий Гордон разразился проклятиями в адрес зарубежных лидеров – Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые пожали руку главе российского государства.
Певец оставил движимое и недвижимое имущество
Они разбились на скутере
Первым оказался Игорь Николаев
Юморист отметил развод с Еленой Степаненко