Очередные президентские выборы на Украине, которые пройдут через полгода, будут иметь решающее значение для будущего страны. Политолог Яков Кедми уверен, что, если в Киеве будут сидеть недоговороспособные люди, подобные украинскому лидеру Петру Порошенко, угрозы для государственности Незалежной возрастут.



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