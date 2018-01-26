Соловьев поиздевался над блондинкой Гордон

Катя Гордон заявила о том, что передумала выдвигать свою кандидату на президентские выборы в марте этого года. Ее решение прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев, с иронией отзывавшийся о политических амбициях журналистки.



"Гордон снялась с президентской гонки. Видимо, так и не смогла определиться, под какой фамилией участвовать: Гордон – Подлипчук – Прокофьева…" – написал Соловьев на своей странице в Twitter.

Журналистка объявила об отказе от участия в президентских выборах на пресс-конференции в пятницу, 26 января. Гордон была выдвинута кандидатом на высший государственный пост Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы.

По ее словам, она отказывается от участия в предвыборной гонке и создает собственную политическую силу – Конституционно-демократическую партию России. Гордон пообещала в ближайшее время опубликовать программы партии и начать открывать региональные отделения.

Говоря о другом кандидате в президенты – телеведущей Ксении Собчак – она отметила, что светская львица является лишь "оппозиционной иллюзией". "Это заигрывания с Западом: "Смотрите, она все-таки наша оппозиция", – сказала Гордон.

Тяжелейшая потеря. На сердце глухая тоска и боль :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 января 2018 г.

Отказ журналистки от участия в выборах прокомментировала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. Она назвала поступок Гордон странным, пишут "Известия".

Екатерина Гордон объявила о намерении стать кандидатом в президенты в октябре прошлого года. Журналистка подчеркнула, что будет строить предвыборную кампанию на защите прав женщин и детей.

Новость о ее выдвижении в президенты прокомментировал Владимир Соловьев. Телеведущий назвал нынешнюю ситуацию с выборами избирательным парадом блондинок, намекнув, видимо, и на Ксению Собчак.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. В настоящее время в избирательной кампании принимают участие 14 кандидатов. Среди них 12 представителей партий и два самовыдвиженца, в том числе глава государства Владимир Путин.

