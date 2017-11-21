Гордон открестилась от обвинений Берковой

Телеведущую оскорбили слова порноактрисы. И она обратилась к адвокату.

Порноактриса Елена Беркова опубликовала видео, в котором рассказала, что ведущая Екатерина Гордон устроила скандал на съемках передачи "Звезды сошлись" телеканала НТВ. "Мне кажется, она неадекватна, и пить надо меньше. Женская алкогольная зависимость – это сложно. Кто вообще такая Катя Гордон? Ничем, кроме бывших мужей, не прославилась. Я вообще не знаю, что это за персонаж. Стала верить, что она станет кандидатом в президенты? Реально? Все ее 20 друзей пойдут за нее голосовать. Забыла, как ее бил Жорин и сколько она плакалась на всю страну. Ей надо бы за собой последить", – заявила Беркова.

Екатерину эти слова больно ранили. "На съемках телевизионной программы Екатерина Гордон с Еленой Берковой или иной другой представляющей себя данными именем и фамилией не общалась, в беседу не вступала, конфликтов не имела. Более того, на телевизионной программе, темой которой являлось самовыдвижение женщин для участия в выборах на должность президента Российской Федерации и их активная гражданская и жизненная позиция, никакой гражданки под именем Елена Беркова не присутствовало", – заверил Dni.Ru представитель Гордон Андрей Князев.

Адвокат сказал, что слова Берковой "оскорбляют честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Гордон". А заявление о якобы имеющейся алкогольной зависимости ведущей "умаляет ее честь, достоинство и причиняет ущерб ее правам и свободам".

Редакция Dni.Ru приносит извинения Екатерине Гордон в связи с публикацией видеоролика, который так задел ведущую.