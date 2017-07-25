Катя Гордон вспылила от слов бывшего мужа

Сергей Жорин и Катя Гордон никак не могут остыть по отношению друг другу, хотя давно расстались и оформили развод. Когда первый оставил язвительный комментарий об экс-супруге, вторая не замедлила отреагировать.

Катя Гордон и Сергей Жорин обменялись любезностями на просторах интернета. Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Жорин оставил пост, посвященный шумихе вокруг "золотой суди" Хахалевой. Сергей пытается добиться увольнения оскандалившейся женщине, однако признался, что столкнулся с трудностями. Дескать, определенные структуры чинят ему препятствия.

"В воскресенье в 20.00 Вы увидите "правдивую" программу Вести на России-1, с интервью Хахалевой. Кстати журналисты с России настойчиво пытались развести меня на интервью всю неделю. Но я крысятину чую за километр. Они расстроились и вероятно, как обычно сделают лепнину. Мож традиционно женушку бывшую достанут из нафталина ;))) Чтобы напомнить насколько я чудовище. Дай бог ей здоровья ;) Другие федеральные каналы , и вовсе убрали мои комментарии из своих сюжетов", – написал Жорин.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 22 2017 в 9:12 PDT

Катя Гордон (то ли подписанная на страницу экс-супруга, то ли люди добрые донесли) отреагировала на пост адвоката. Она припомнила нелицеприятные подробности их недолгих браков (Катя и Сергей были несколько раз женаты друг на друге). "Адвокат Жопин намекает, что какие-то гигантские враги ополчились против его честного имени и используют меня. Это враньё господина Ж", – заявила Гордон.

Далее Катя рассказала о якобы брошенных детях бывшего мужа. "В суд по алиментам адвокат Жорин приносил справку с зарплатой 47 тысяч рублей, три ребенка от разных женщин растут без внимания отца вообще, дочке поставил прочерк, угрозами и намеками. Не трогай меня Жорин. Ты плохой адвокат и человек", – прямо обратилась к бывшему мужу Катя.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Июл 20 2017 в 3:23 PDT

Более того, Гордон публично пригрозила экс-супругу. "Сейчас все твои надежды – это связи твоей жены, друг фсбшник и пара звезд шоубизнеса, которым ты бесплатно оказываешь услуги. Ещё один поганый намёк в мой адрес как персоны и правозащитника и в нафталин отправлю тебя я;) а про твои победы скажут пара имён на которых ты громко пиарился и тихо проиграл: Давыдыч и Мовшин. Чао", – завершила свой пост Гордон.