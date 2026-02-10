Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

Родилась 19 октября 1980 года в Москве. Урожденная Прокофьева, затем носила фамилию отчима Подлипчук. В 2000 году вышла замуж за Александра Гордона и взяла его фамилию.

Училась в гуманитарной гимназии №1507 и экономической школе старшеклассников при Международном университете. В 2002 году окончила МПГУ им. Ленина, где училась на факультете социальной психологии. Поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСиР) в мастерскую Тодоровского.

Дипломный короткометражный фильм "Море волнуется раз" запретили показывать на фестивалях от имени ВКСиР из морально-этических соображений: по мнению худсовета, работа имела издевательский подтекст. В 2005 году лента получила Гран-при международного фестиваля "Новое кино. 21-й век".

В июле 2008 года Катя Гордон получила скандальную известность после перепалки с Ксенией Собчак в прямом эфире "Маяка", ставшей причиной увольнения с радиостанции. Победила в номинации "Интернет" премии "Молодые люди года - 2008", организованной газетой "Акция". В 2012 году открыла агентство Lilab по продвижению персон и проектов в Сети.

Личная жизнь

В 2000-2006 годах была женой Александра Гордона. В июле 2011-го вышла за адвоката Сергея Жорина, а в сентябре была избита мужем и доставлена в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с сотрясением мозга. После этого супруги развелись.

В 2012 году телеведущая родила сына Даниила. 19 апреля 2014 года Гордон и Жорин вновь сыграли свадьбу, однако уже 2 июня адвокат подал на развод.