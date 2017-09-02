Порошенко заглянул в рот Путину
"С целью адекватного реагирования на внешние угрозы, в частности, связанные с проведением учений "Запад-2017", был уточнен порядок подготовки Вооруженных сил Украины в текущем году", – объявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко.
По его словам, с 12 по 15 сентября на Украине будут проведены стратегические командно-штабные маневры "Непоколебимая стойкость – 2017". Целью данных учений в ВСУ назвали наращивание возможностей по управлению войсками в ходе боевых и оборонительных действий, передает ТАСС.
При этом начальник Генштаба добавил, что маневрам будут предшествовать учения тыловых служб. Их целью станет совершенствование системы планирования и обеспечения группировок войск, а также управления привлеченными силами в ходе стратегического развертывания ВСУ и организации обороны на угрожаемых направлениях.
Напомним, совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В них будет задействовано около 12,7 тысячи человек. Петр Порошенко уже назвал предстоящие маневры угрозой для своей страны. В свою очередь замминистра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин заверил, что учения носят сугубо оборонительный характер.
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