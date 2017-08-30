Алчный Порошенко придумал неожиданный способ обогатиться

Рассматриваемый в Киеве законопроект, который официально называет Россию страной-агрессором, снимает с украинских политических элит ответственность за все провалы. Такое мнение высказал политолог Олег Соскин.

По словам эксперта, подобный законопроект нужен для обострения ситуации в Донбассе. "Чтобы снять с себя ответственность за провалы и сказать Западу, что если не будет поддержки, то в центре Евразии будет большая война", – уверен политолог.

Кроме того, полагает аналитик, обострение ситуации в зоне конфликта сыграет на руку президенту Украины Петру Порошенко и в финансовом плане. "Он от этого становится все богаче", – сказал эксперт в эфире НСН.

Принятие такого законопроекта также может поставить вопрос о законодательном введении цензуры, ограничениях на политическую деятельность. Помимо прочего, признание России "агрессором" поможет президенту Украины догнать по рейтингу свою главную соперницу – лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. "Ему нужны какие-то штучные инициативы, чтобы попытаться восстановить свой статус. Именно этому подчинен закон", – подчеркнул Соскин.





Напомним, украинские власти заявили о намерении законодательно закрепить статус России как "страны-агрессора". Соответствующее положение будет прописано в законопроекте о реинтеграции Донбасса. По словам постпреда президента Украины в Верховной раде Ирины Луценко, в настоящий момент текст нормативно-правового акта завершен на 99,9% и готов к регистрации в стенах парламента.

Украина неоднократно обвиняла Россию в нарушении суверенитета и участии в войне в Донбассе на стороне ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Тем не менее, за все три года конфликта Киев так и не смог предоставить хотя бы одного доказательства своим голословным обвинениям.

