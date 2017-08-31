Порошенко предложили превратить Крым в остров

Украинцы начали сбор подписей под петицией на имя президента Украины Петра Порошенко с предложением прокопать водный канал от Азовского до Черного моря, который бы превратил Крым в остров, передает Eg.Ru. Длина объекта должна составить четыре километра, а ширина – триста метров в самой узкой части. Связь с российским полуостровом предлагается поддерживать через возведенный по такому случаю мост вблизи Чонгара. Несмотря на то, что злые языки утверждают, будто после государственного переворота на Украине огромной популярностью пользуются заведомо невыполнимые планы, это предложение народной поддержкой похвастаться не может. Свои подписи под петицией поставили всего 38 пользователей, притом, что для привлечение внимания первого лица государства необходимо как минимум 25 тысяч.