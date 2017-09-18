Украина и США сговорились против спасительного плана Путина

Вашингтон и Киев продемонстрировали нежелание работать с созданной Москвой резолюцией о размещении миротворческих сил ООН в Донбассе, рассказал постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя. Вместо озвученного Владимиром Путиным плана, который уже успели оценить европейские лидеры, Украина готова представить собственные наработки.

О возможности ввода в Донбасс миротворческих сил ООН говорил президент России Владимир Путин. Европейские лидеры, в частности канцлер Германии Ангела Меркель, поддержали идею. Проект обсуждался в рамках Совета Безопасности, однако две страны сделали все возможное для прекращения конструктивного сотрудничества в этом направлении.

"Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы. У них будут существенные замечания, а, возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе", – цитирует ТАСС постпреда России при ООН Василия Небензю. "Обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит", – добавил он.

Ожидается, что свое мнение официально выразит лидер Украины. "Украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом. Я могу только предположить, что президент Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тема будет говорить. Что – мы пока не знаем, но догадываемся", – заметил Небензя.

Однако подобный демарш не означает, что Россия откажется от своего проекта. "Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия", – подчеркнул дипломат. "Я думаю, тема, разумеется, будет подниматься на заседании Совета Безопасности открытого состава по миротворчеству с участием глав государств. Россия там будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", – добавил он.