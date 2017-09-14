США вынашивают коварные планы против Донбасса

Предложение Соединенных Штатов о размещении миротворческого контингента на границе России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призваны лишить Донбасс возможной помощи со стороны Москвы. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, главная цель вашингтонской администрации в том, чтобы правительство в Киеве получило полный контроль над регионом. "Но для этого нужно пресечь возможную помощь России Донбассу. Российская позиция достаточно ясна – Донбасс мог бы войти в состав Украины в случае ликвидации нынешнего репрессивного режима на Украине", – цитирует политолога НСН.

Накануне Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о прекращении огня на Украине. Документ предполагает создание коридора для гуманитарной помощи. Кроме того, планируется разместить в Донбассе миротворческий контингент "голубых касок". Ранее такую идею озвучил президент России Владимир Путин. По его словам, размещение миротворцев на линии соприкосновения отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и украинских вооруженных сил поспособствует разрешению длящегося уже более трех лет конфликта. Позже в Москве добавили, что допускают размещение "голубых касок" и в других частях республик.

Тем не менее, в Вашингтоне начали торпедировать мирную инициативу Москвы, которая дала бы реальный шанс завершить конфликт. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что миротворческий контингент должен располагаться на всей территории Донбасса, в том числе на границе между самопровозглашенными республиками и Россией. По ее мнению, это позволит "восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины".





В Донбассе замечания из Госдепа восприняли без всякого энтузиазма. Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Луганской республики Владислав Дейнего заявил, что ЛНР не согласится на присутствие иностранного контингента. "У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны", – подчеркнул дипломат.

Таким образом, Соединенные Штаты в очередной раз препятствуют мирному разрешению конфликта в регионе. В Вашингтоне не хотят признавать ведущую роль Москвы в процессе урегулирования, при этом продолжая поддерживать агрессивные намерения Киева, который по-прежнему уклоняется от своих обязанностей в рамках минских соглашений.

В соответствии с ними, кстати, контроль над границей может быть передан Украине лишь в случае закрепления в ее Конституции особого статуса Донбасса, проведения в самопровозглашенных республиках местных выборов, а также при условии амнистии всем участникам вооруженного противостояния в регионе. Кроме того, Киев должен снять тотальную экономическую и транспортную блокаду республик. Тем не менее, последние действия украинских властей показали, что ничего из этого в Киеве выполнять не намерены. Такая позиция украинских властей, очевидно, полностью устраивает Вашингтон.

