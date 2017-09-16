Путин привлек внимание расчетливой Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель оценила идею отправки миротворческих сил ООН в Донбасс, которую ранее озвучивал президент России Владимир Путин. Вместе с тем политик подчеркнула, что это не означает необходимости снятия антироссийских санкций.

Расчетливые западные политики успели выработать особую риторику в отношении происходящего в Донбассе. Они признают, что Россия не является одной из сторон конфликта, однако вводят против нее свои санкции. И даже разработка стратегии по выходу из сложившейся ситуации не становится аргументом в пользу отмены ограничительных мер.

Такую позицию, в частности, заняла канцлер Германии Ангела Меркель. Она высоко оценила идею отправки миротворческих сил ООН в Донбасс, которую ранее озвучивал президент России Владимир Путин. Глава немецкого правительства уверена, что миротворческий контингент должен иметь доступ повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону.

Англеа Меркель также добавила, что необходима дальнейшая работа в этом направлении. Она напомнила, что ранее обсуждала вопрос о миротворцах с Владимиром Путиным. "Однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", – цитирует РИА Новости канцлера Германии.

Напомним, ранее Владимир Путин отмечал, что поддерживает идею отправки в Донбасс миротворцев ООН. По его мнению, их присутствие необходимо на линии разграничения между подконтрольными Киеву силовиками и ополчением Донецкой и Луганской областей. В Киеве хотят более широких полномочий и поля деятельности для армии ООН.

При этом в США, несмотря на абсурдность подобного предположения, озвучиваются мысли, что введение миротворцев ООН в Донбасс может быть частью какого-то хитрого плана. "Надо убедиться, что это не какая-то ловушка", – заявил бывшей госсекретарь США Джон Керри.