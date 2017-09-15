Путин попросил у Макрона помощи ради Украины
Главы государств отметили необходимость неукоснительного соблюдения обязательств, достигнутых лидерами "нормандской четверки" по прекращению огня на Украине. При этом президент России попросил своего французского коллегу поддержать инициативу Москвы о размещении в Донбассе миротворческого контингента ООН, который поддерживал бы миссию ОБСЕ в ее мониторинге соблюдения минских договоренностей.
Кроме того, главы государств обсудили кризис на Корейском полуострове, а также урегулирование ситуации в Сирии. Президенты условились активизировать контакты по актуальной повестке дня как на высшем, так и на других уровнях.
Напомним, ранее лидеры стран "нормандской четверки" – России, Германии, Франции и Украины выступили с совместным заявлением о необходимости прекращения огня в Донбассе. По мнению политолога Армена Гаспаряна, президент Украины Петр Порошенко боится деэскалации ситуации в регионе, поскольку это автоматически будет означать отвод украинских националистических сил из Донбасса.
Эксперт полагает: радикалы воспримут это как предательство главы государства. "Он это прекрасно понимает, и поэтому не хочет этим заниматься", – объяснил аналитик саботаж Киевом взятых на себя обязательств в рамках минских соглашений.
Политолог особо отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поставили вопрос о продолжающейся уже девятый месяц экономической и транспортной блокаде Донбасса. "Европа, конечно, будет их давить по этому вопросу", – выразил уверенность эксперт.
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