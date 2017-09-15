Путин попросил у Макрона помощи ради Украины

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Помимо прочего, обсуждалась тема Донбасса, где Киев продолжает нарушать взятые на себя обязательства в рамках "школьного перемирия".

Главы государств отметили необходимость неукоснительного соблюдения обязательств, достигнутых лидерами "нормандской четверки" по прекращению огня на Украине. При этом президент России попросил своего французского коллегу поддержать инициативу Москвы о размещении в Донбассе миротворческого контингента ООН, который поддерживал бы миссию ОБСЕ в ее мониторинге соблюдения минских договоренностей.

Кроме того, главы государств обсудили кризис на Корейском полуострове, а также урегулирование ситуации в Сирии. Президенты условились активизировать контакты по актуальной повестке дня как на высшем, так и на других уровнях.

Напомним, ранее лидеры стран "нормандской четверки" – России, Германии, Франции и Украины выступили с совместным заявлением о необходимости прекращения огня в Донбассе. По мнению политолога Армена Гаспаряна, президент Украины Петр Порошенко боится деэскалации ситуации в регионе, поскольку это автоматически будет означать отвод украинских националистических сил из Донбасса.





Эксперт полагает: радикалы воспримут это как предательство главы государства. "Он это прекрасно понимает, и поэтому не хочет этим заниматься", – объяснил аналитик саботаж Киевом взятых на себя обязательств в рамках минских соглашений.

Политолог особо отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поставили вопрос о продолжающейся уже девятый месяц экономической и транспортной блокаде Донбасса. "Европа, конечно, будет их давить по этому вопросу", – выразил уверенность эксперт.

