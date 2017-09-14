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Политика

США исподтишка нанесли удар России

Фото: dni.ru
Госдепартамент США пытается замять скандал с обысками на территории российской дипмиссии. Чиновники за закрытыми дверями делают министру иностранных дел России Сергею Лаврову унизительные предложения.
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Американские власти отказываются открыто обсуждать скандал, вызванный незаконным проникновением на территорию российского консульства в Сан-Франциско. Однако чиновники пытаются найти выход и давят на Сергея Лаврова во время переговоров за закрытыми дверями.

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Рекс Уэйн Тиллерсон

Рекс Уэйн Тиллерсон госсекретарь США

Например, глава Госдепа Рекс Тиллерсон втайне предложил российскому министру продать здания дипмиссии. Многие сочли бы это ударом исподтишка: судя по всему, унизительные обыски и проникновение со взломом были попыткой заставить Москву отказаться от принадлежащего ей имущества.

Естественно, Лавров отверг предложение коллеги. По данным "Коммерсанта", Россия попытается отстоять свое право в американском суде. Министерство иностранных дел планирует нанять крупную юридическую компанию, которая будет представлять интересы Москвы в этом споре.

Напомним, что здание российского консульства в Сан-Франциско находится в очень престижном районе. По предварительным оценкам, его стоимость составляет 50 миллионов долларов.

Как писали Dni.Ru, в начале сентября сотрудники Госдепа при поддержке американских силовиков проникли на территорию дипмиссии. Обыск проводился и в здании российского торгового представительства в Нью-Йорке. Позже в американском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее осмотром.

Автор: Евгений Мышко14 сентября 2017, 08:26

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