США исподтишка нанесли удар России

Госдепартамент США пытается замять скандал с обысками на территории российской дипмиссии. Чиновники за закрытыми дверями делают министру иностранных дел России Сергею Лаврову унизительные предложения.

Американские власти отказываются открыто обсуждать скандал, вызванный незаконным проникновением на территорию российского консульства в Сан-Франциско. Однако чиновники пытаются найти выход и давят на Сергея Лаврова во время переговоров за закрытыми дверями.

Например, глава Госдепа Рекс Тиллерсон втайне предложил российскому министру продать здания дипмиссии. Многие сочли бы это ударом исподтишка: судя по всему, унизительные обыски и проникновение со взломом были попыткой заставить Москву отказаться от принадлежащего ей имущества.

Естественно, Лавров отверг предложение коллеги. По данным "Коммерсанта", Россия попытается отстоять свое право в американском суде. Министерство иностранных дел планирует нанять крупную юридическую компанию, которая будет представлять интересы Москвы в этом споре.

Напомним, что здание российского консульства в Сан-Франциско находится в очень престижном районе. По предварительным оценкам, его стоимость составляет 50 миллионов долларов.

Как писали Dni.Ru, в начале сентября сотрудники Госдепа при поддержке американских силовиков проникли на территорию дипмиссии. Обыск проводился и в здании российского торгового представительства в Нью-Йорке. Позже в американском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее осмотром.